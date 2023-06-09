¡Uff, una ola de calor! Se quitan la ropa para disfrutar de un fin de semana ardiente en Alemania

Luego de un clima de tormentas eléctricas, Alemania empieza a sentir los efectos de una ola de calor que durará todo el fin de semana, de acuerdo con meteorólogos se esperan temperaturas entre los 20 y poco más de 30 grados celsius en todo el país.

Razón por la residentes y turistas acuden a parques y playas de Berlín, "estoy muy feliz cuando sale el sol, especialmente cuando hace calor por primera vez. No sé, pero esos primeros días son particularmente agradables después de un invierno tan largo", contó Melia Serzgin, alemana de 29 años que vive en Dortmund y visita Berlín.

¿Cuándo hace calor en Alemania?

La ola de calor comienza afectar Alemania en junio, sin embargo julio y agosto son los meses más cálidos, la mayoría de la gente disfruta del clima y se reunen en parque o en cafeterías al aire libre, "creo que para junio hace mucho calor, me refiero a 30 grados y todo ya se está secando. Estoy feliz de que donde yo soy, en Múnich es un poco más verde, incluso allí estamos felices cuando llueve", relató Martin Esmann, residente de Múnich que visita Berlín.

"Toda la gente está afuera en muchos cafés y pubs y tienes la sensación de que la ciudad vibra con la vida de la calle, por otro lado, es claro que está totalmente seco, el aire no es bueno y solo tratas de encontrar muchos lugares con sombra", dijo Sabine Mueller, quien vive en Schhoeneberg.

(K)ein Vergleich zu gestern: Während zur gleichen Zeit am gestrigen Donnerstag lokale #Unwetter mit #Starkregen und #Hagel tobten, sind heute nur wenige Schauer oder vereinzelte #Gewitter unterwegs. Morgen voraussichtlich ähnlich wie heute. /V pic.twitter.com/AMWXQY3fLh — DWD (@DWD_presse) June 9, 2023

¿Preocupa la ola de calor?

La temperaturas inusualmente altas que se registran en Alemania, sí preocupan a la gente, debido a que no llueve y la vegetación se seca, "creo que los árboles ya están perdiendo hojas y realmente se nota que está demasiado seco en todas partes, en ese sentido este clima no es nada bueno", comentó Mueller.

El Servicio Meteorológico Alemán ha pronosticado que las temperaturas se mantedrán muy altas durante el verano y lanzó una advertencia de sequía extrema, "esperamos temperaturas de hasta 32 grados celsius, especialmente en el oeste, a lo largo del río Rin, por supuesto, seguirá siendo muy seco en algunas partes. Esto significa que existe un alto riesgo de incendios forestales y situaciones de sequía", señaló Andreas Friedrich, portavoz del Servicio Meteorológico de Alemán.

El experto indicó que en esta temporada es inusual la sequía, "hemos tenido muy poca lluvia en el este de Alemania, especialmente en el noreste, durante todo el mes de mayo. En Ruegen, en el norte, solo cayó un litro de lluvia en todo mayo. Eso es, por supuesto, demasiado seco, y nos está causando problemas".