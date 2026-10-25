¿Cuántos senadores y representantes tiene Estados Unidos por región? Así se compone el Congreso

El Congreso de Estados Unidos está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, dos órganos que tienen distintas formas de representación. En octubre de 2026, el Senado cuenta con 100 escaños, mientras que la Cámara tiene 435 lugares asignados, aunque dos permanecen vacantes.

Para conocer cómo se distribuye la representación legislativa por zonas geográficas, es posible agrupar los escaños de los estados en cuatro regiones que reconoce la Oficina del Censo de Estados Unidos: noreste, medio oeste, sur y oeste.

¿Cuántos senadores y representantes tiene cada región de Estados Unidos?

Cada uno de los 50 estados tiene dos senadores, mientras que el número de representantes depende de la población de cada entidad. La distribución de los 435 escaños de la Cámara se basa en los resultados del Censo de 2020, según la Oficina del Censo estadounidense.

Al sumar los escaños correspondientes a los estados de cada región, la distribución queda de la siguiente manera:



Noreste: 18 senadores y 76 representantes; 94 escaños en total.

Medio Oeste: 24 senadores y 91 representantes; 115 escaños en total.

Sur: 32 senadores y 164 representantes; 196 escaños en total.

Oeste: 26 senadores, 104 representantes; 130 escaños en total.

En total el Congreso de Estados Unidos tiene 100 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes, para sumar s535 escaños asignados.

¿Qué estados integran cada región?

La región noreste está integrada por Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Vermont, Nueva Jersey, Nueva York y Pensivania. En conjunto estos nueve estados tienen 18 senadores y 76 representantes asignados, para un total de 94 escaños en el Congreso.

Medio Oeste

El medio oeste comprende Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin, Lowa, Kansas, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del sur. Los 12 estados suman 24 senadores y 91 representantes, lo que representa 115 escaños en ambas cámaras.

Sur

La región sur incluye Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Maryland, Misisipi, Carolina del Norte, Oklahoma, Calorina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental. En conjunto, estos 16 estados tienen 32 senadores y 164 representantes asignados, para un total de 196 escaños.

Oeste

La región oeste está conformada por Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington, Wyoming. Estos 13 estados reúnen 26 senadores y 104 representantes, para un total de 130 escaños.

¿Por qué cada estado tiene diferente número de representantes?

La diferencia se debe al sistema de representación de cada cámara. En el Senado, todos los estados tienen dos integrantes, independientemente su población. En la Cámara de Representantes, en cambio los escaños se distribuyen entre los estados según su población.

La Oficina del Censo realiza un conteo nacional cada diez años, cuyos resultados se utilizan para determinar cuántos representantes corresponden a cada estado.