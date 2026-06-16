Confirman fecha en que “El Niño” golpeará con mayor intensidad a México

Luego de que en la última semana se observarán las condiciones óptimas para que el fenómeno de “El Niño” se desarrollara en el Océano Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la fecha en que el evento pasaría a convertirse en uno de los más fuertes que se tiene registro.

Pronostican que “El Niño” se convierta a "muy fuerte"

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indica que existe un 63% de probabilidad de que el calentamiento del Pacífico supere los 2 grados Celsius entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Pero ¿qué indica? Para empezar, el ciclo “El Niño-Oscilación del Sur” provoca el calentamiento anormal del Pacifico ecuatorial, lo que hace que los patrones del clima se alteren, trayendo consigo:



Intensas olas de calor durante la canícula.

Más huracanes en el Pacifico mexicano.

en el Pacifico mexicano. Menos huracanes en el Atlántico.

Lluvias torrenciales conforme evolucione el fenómeno.

@aztecanoticias ¡Llega el "Superniño"! 🌊🔥 El fenómeno que hará al clima "volverse loco" Prepárate para un hecho histórico: la combinación del calor global extremo y el fenómeno de "El Niño". Este evento, bautizado originalmente por pescadores, ocurre cuando el Océano Pacífico se calienta fuera de lo normal, alterando el clima en todo el planeta. ¿Las consecuencias? Mientras unas regiones sufren inundaciones catastróficas, otras enfrentan sequías devastadoras. En México, el riesgo aumenta con huracanes más violentos, presión sobre el suministro de agua y un golpe directo a la agricultura. #ElNiño, #ClimaExtremo, #CalentamientoGlobal, #México Fenómeno El Niño 2026, cambio climático México, superniño clima, ♬ sonido original - Azteca Noticias

Fecha en que llega el “Súper El Niño” a México

Con base en pronósticos meteorológicos, existe una probabilidad de 63% de un “El Niño" muy fuerte durante los meses de noviembre 2026 a enero 2027.

En caso de que la teoría se cumpla, este sistema pasaría a ser uno de los eventos más grandes en el registro histórico que data desde el 1950. Es por eso que comúnmente lo han llamado “El Niño Godzilla” o un “Súper El Niño”.

Si bien se espera que se fortalezca conforme se aproxime la temporada invernal 2026-2027 en el hemisferio norte, el NOAA advierte que se podría extender hasta la primavera 2027.

De esta forma, los meses en que el ENOS podría alcanzar su mayor pico son:



Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Temperaturas altas y fuertes lluvias: el pronóstico de “El Niño”

“El Niño” puede provocar contrastes muy marcados en el clima, ya que durante los meses de julio a agosto puede generar la ausencia de lluvias haciendo que la canícula sea más intensa en algunas regiones.

Por ejemplo, NOAA advierte que para agosto se prevén temperaturas por encima de lo normal, mientras que para septiembre y octubre, las lluvias sean superiores a la media, esto también reforzado por el monzón mexicano y la temporada de huracanes.

