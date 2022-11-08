Los 2 mil mdd de Powerball ya tienen ganador en California
Un ganador en California se llevó el premio mayor de 2.040 millones de dólares del Powerball, el más grande en la historia del sorteo en Estados Unidos.
El premio récord de 2.040 millones de dólares del concurso Powerball ya tiene dueño; de acuerdo con la lotería de Estados Unidos, el boleto ganador se vendió en Altadena, California.
Los números ganadores del concurso Powerball fueron el 10, 33,41,47,56 y 10, según informó el sorteo mediante un comunicado.
El premio de 2.040 millones de dólares es considerado el más grande en la historia del concurso y un californiano fue el gran afortunado.
“La lotería de California hace su primer multimillonario. Un boleto afortunado vendido en Joe’s Service Center en Altadena acertó los 6 números en el sorteo del 7 de noviembre. El monto final del premio mayor para este sorteo fue de 2.040 mil millones de dólares”, compartió el sorteo a través de su cuenta oficial de Twitter.
California Lottery makes its FIRST EVER Billionaire! One lucky ticket sold at Joe’s Service Center in Altadena matched all 6 numbers in the November 7 #Powerball draw. The final jackpot amount for this draw came to $2.04 BILLION dollars. (1/2) pic.twitter.com/9mSEAh18s1— California Lottery (@calottery) November 8, 2022
Ganadores de Powerball en California
No solo el premio mayor ganó el California, otros tres boletos más acertaron a cinco números, por lo que obtuvieron un premio de un millón de dólares cada uno.
Los boletos ganadores en California fueron vendidos en Gardena, Beaumont y San Francisco.
“Estamos muy emocionados y no podemos ocultarlo. California no solo tuvo el gran ganador de Powerball, sino que tres boletos más coincidieron con cinco números y solo faltaba el powerball en Gardena, Beaumont y San Francisco. Felicitaciones a todos nuestros jugadores”, concluyó Powerball.
El anunció de los primeros ganadores se dio este martes, después de que los funcionarios del sorteo retrasaran el anuncio debido a que necesitaban más tiempo para procesar las ventas y datos del juego, así como para completar los protocolos de seguridad de la lotería de Estados Unidos.
“Powerball tiene estrictos requisitos de seguridad para proteger la integridad del juego y sigue comprometido a realizar un sorteo que brinde a todos los jugadores una oportunidad justa de ganar”, dijo la asociación.
Explicó que las 48 loterías participantes debían enviar sus ventasy jugadas antes de que se seleccionaran a los ganadores.