Los 2 mil mdd de Powerball ya tienen ganador en California

El premio récord de 2.040 millones de dólares del concurso Powerball ya tiene dueño; de acuerdo con la lotería de Estados Unidos, el boleto ganador se vendió en Altadena, California.

Los números ganadores del concurso Powerball fueron el 10, 33,41,47,56 y 10, según informó el sorteo mediante un comunicado.

El premio de 2.040 millones de dólares es considerado el más grande en la historia del concurso y un californiano fue el gran afortunado.

“La lotería de California hace su primer multimillonario. Un boleto afortunado vendido en Joe’s Service Center en Altadena acertó los 6 números en el sorteo del 7 de noviembre. El monto final del premio mayor para este sorteo fue de 2.040 mil millones de dólares”, compartió el sorteo a través de su cuenta oficial de Twitter.

California Lottery makes its FIRST EVER Billionaire! One lucky ticket sold at Joe’s Service Center in Altadena matched all 6 numbers in the November 7 #Powerball draw. The final jackpot amount for this draw came to $2.04 BILLION dollars. (1/2) pic.twitter.com/9mSEAh18s1 — California Lottery (@calottery) November 8, 2022

Ganadores de Powerball en California

No solo el premio mayor ganó el California, otros tres boletos más acertaron a cinco números, por lo que obtuvieron un premio de un millón de dólares cada uno.

Los boletos ganadores en California fueron vendidos en Gardena, Beaumont y San Francisco.

“Estamos muy emocionados y no podemos ocultarlo. California no solo tuvo el gran ganador de Powerball, sino que tres boletos más coincidieron con cinco números y solo faltaba el powerball en Gardena, Beaumont y San Francisco. Felicitaciones a todos nuestros jugadores”, concluyó Powerball.

El anunció de los primeros ganadores se dio este martes, después de que los funcionarios del sorteo retrasaran el anuncio debido a que necesitaban más tiempo para procesar las ventas y datos del juego, así como para completar los protocolos de seguridad de la lotería de Estados Unidos.

“Powerball tiene estrictos requisitos de seguridad para proteger la integridad del juego y sigue comprometido a realizar un sorteo que brinde a todos los jugadores una oportunidad justa de ganar”, dijo la asociación.

Explicó que las 48 loterías participantes debían enviar sus ventasy jugadas antes de que se seleccionaran a los ganadores.