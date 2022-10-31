Lotería Powerball en EU, sortea más de mil millones de dólares

Esta noche de Halloween, se jugará en la lotería de Powerball de Estados Unidos el premio más grade desde 2016, se juegan mas de mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los premios más cuantiosos jamás ofrecidos por una de las principales loterías del vecino país.

Si el titular de un solo boleto tiene la serie de números seleccionados en el sorteo del lunes, el ganador puede optar por recibir una suma global única de $497,3 millones de dólares en efectivo o pagos de anualidades multimillonarias a lo largo de 29 años, según funcionarios de la lotería.

Powerball jackpot reaches $1B for second time in history: When is the next drawing https://t.co/5zAhxCmWRd — KTLA (@KTLA) October 31, 2022

El premio mayor actual se ubica como el segundo más alto en la historia del juego detrás de un premio mayor de $ 1,585 mil millones de dólares en 2016, que se dividió entre tres afortunados poseedores de boletos de California, Tennessee y Florida.

Si nadie gana, se sigue acumulando

El premio mayor, que aumentará aún más si nadie tiene los números de la suerte el lunes, es también el quinto premio mayor más grande de todas las loterías principales de los Estados Unidos.

El sorteo se lleva a cabo poco antes de las 11 p.m. Hora del este. Los boletos cuestan $2 dólares.

Los ganadores deben adivinar los seis números de la suerte, incluido el "Powerball" final. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones, dijeron funcionarios de la lotería.

Es la sexta vez en la historia de Powerball que el premio mayor superó los $700 millones de dólares, incluido el premio de $825 millones ofrecido en un sorteo el sábado, cuando ningún boleto acertó los seis números.

La última vez que alguien ganó el premio mayor de Powerball fue el 3 de agosto, cuando el poseedor de un boleto de Pensilvania reclamó un premio de $206 millones. Desde entonces, 37 sorteos seguidos no han producido ningún ganador del gran premio.

En octubre pasado, en la lotería Mega Millions, dos personas se repartieron un premio de 500 millones de dólares, uno de los afortunados era de la zona afectada por el huracán Ian en Florida.

Los poseedores de boletos en California y Florida acertaron los seis números y ganaron 494 millones de dólares, equivalente a unos 9 mil 880 millones de pesos.

Si los ganadores eligen recibir un pago en efectivo de una suma global, se irán con 252 millones de dólares, equivalentes a unos 5,040 millones de pesos, según el comunicado de la lotería de Estados Unidos.

Los funcionarios dijeron que se vendieron 1,054.198 boletos ganadores para el sorteo del 14 de octubre, incluidos los dos boletos ganadores del premio mayor.

