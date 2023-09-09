Hacienda entrega Paquete Económico 2024 a la Cámara de Diputados

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el Paquete Económico 2024 a la Cámara de Diputados, con el que el gobierno de México estima ejercer 9 billones 22 mil millones de pesos; la cifra es 4.3% superior a lo aprobado para este 2023.

Ramírez de la O mencionó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estima un crecimiento entre un rango de 2.5 a 3.5% durante el 2024. Además, la inflación podría ubicarse en un promedio de 3.8%, mientras que el tipo de cambio rondaría los 17.1 pesos por dólar.

El Paquete Económico 2024 está integrado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Iniciativa de la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica.

¿Habrá nuevos impuestos en 2024? Esto dice Hacienda

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 2024, las finanzas públicas permanecerán sanas, con un nivel de deuda sostenible que no hará necesario aumentar impuestos o crear nuevos.

"Se estiman ingresos tributarios en 14.4% del PIB, la cifra más alta desde que se tiene registro y que supera en 1.7 puntos porcentuales al nivel observado en 2018. Este resultado estará respaldado por el dinamismo del ISR y el IEPS, que alcanzarán niveles de 7.9 y 2.0% del PIB, respectivamente", expuso Rogelio Ramírez de la O al entregar el Paquete Económico 2024.

¿Cuándo se aprueba el paquete económico?

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el presidente López Obrador hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre.

Los diputados deberán aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre. Mientras que, la Cámara y el Senado, tendrán que revisar la Ley de Ingresos de la Federación para que ésta sea validada, como fecha límite, el 20 y 32 de octubre, respectivamente.