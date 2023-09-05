¡Hay fecha! SHCP establece el día que entregará paquete económico 2024

El próximo viernes la Cámara de Diputados recibirá de la Secretaria de Hacienda el paquete económico 2024, que contempla el gasto federal que ejercerá y los impuestos y derechos que se cobraran el próximo en el país.

Luis Armando Melgar dice que la Comisión de Hacienda está lista para revisar los ingresos y las perspectivas económicas que plantean las autoridades hacendarias.

La Mesa Directiva de San Lázaro será la encargada de la recepción del proyecto, el cual se turnará a las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara baja para su análisis, discusión y aprobación.

Por otra parte, la Comisión de Hacienda será la primera que se abocará a la revisión de la propuesta de los ingresos que busca recaudar el gobierno el próximo año.

“A partir de ahí ya nosotros en la comisión de Hacienda lo empezaremos a revisar formalmente para que las diferentes fracciones empecemos a dar nuestra opinión y avanzar en la instalación de la comisión de Hacienda para poder procesar, en su caso, dependiendo como vega el paquete lo que haya que procesar y en su caso aprobar”, señalo el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar.

Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto

El Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que el Anteproyecto se enviará al Poder Ejecutivo para que se incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. El monto económico que se aprobó es de 23 mil 758 millones de pesos.

Dicho monto tiene el objetivo de reflejarse en la realización de diversos proyectos, el principal es la organización de las elecciones 2024, mismas que se llevarán a cabo el domingo 2 de junio.

➡️ El Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto con los montos que solicitará a la Federación para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales en 2024. #Elecciones2024MX pic.twitter.com/EW6QkCS5Pi — @INEMexico (@INEMexico) September 5, 2023

¿Qué contiene el paquete económico?

El paquete económico sirve para el funcionamiento del sector público; sin embargo, se divide en tres elementos considerados fundamentales, estos son:

