Por secuestradora y ‘montachoques’, mujer recibe sentencia de 27 años de cárcel

La justicia finalmente alcanzó a una secuestradora y 'montachoques' por un secuestro exprés cometido en 2002 en la alcaldía Cuauhtémoc; recibió sentencia de 27 años y el pago de una multa.

Luego de 21 años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), pudo comprobar que una mujer identificada como Verónica era miembro de una banda dedicada a privar de la libertad a los ciudadanos.

Para comprobar su responsabilidad fueron necesarios años de trabajos de los detectives que recopilaron pruebas suficientes.

¿Cuál era el modus operandi de la secuestradora y su banda?

Las investigaciones de la Fiscalía capitalina permitieron determinar el modus operandi de la banda con base en su último golpe.

Aquel día Verónica y Velntin, su cómplice, siguieron a las víctimas cuando estas viajaban en una camioneta. En un punto, chocaron su auto con la parte trasera de la camioneta, por lo que se detuvieron al sentir el golpe.

En ese momento, amenazaron a los pasajeros con una pistola y los obligaron a pasarse al asiento trasero. Valentín condujo la camioneta hasta una casa de seguridad. Tras realizar negociaciones con los familiares de los secuestrados, acordaron el pago de una cantidad y un punto de entrega, posteriormente los liberaron.

Por los hechos su compañero también recibió sentencia.

¿Qué hacer si soy víctima de los 'montachoques'?

Si bien estos 'montachoques' usaban el pretexto del accidente para secuestrar a sus víctimas, cabe señalar que no el modus operandi también es utilizado por otro tipo de criminales en México.

En todos los casos, los delincuentes provocan un incidente de tránsito con el fin de amenazar a la víctima para que dé dinero o entregue pertenencias de valor. En todos los casos los criminales están acompañados para amedrentar al conductor y su acompañante.

Ante cualquier accidente, las autoridades recomiendan no bajar del vehículo, contactar de inmediato a los seguros y en caso de que alguien se torne agresivo, llamar al 911 para recibir ayuda. En ningún caso se recomienda enfrentar a los extorsionadores o intentar huir, pues la situación podría empeorar.