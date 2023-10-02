Líder del cártel del Golfo libra acusación de delitos contra la salud

Un Tribunal Federal ordenó dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso por delitos contra la salud dictada contra José Alfredo Cárdenas Martínez, "El Contador", quien es señalado como líder del Cártel del Golfo.

El fallo no implica su libertad y puede ser llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Fiscalía General de la República sí considera que es necesario que la Primera Sala revise el caso.

De esta forma los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmaron de forma unánime un amparo concedido a Cárdenas Martínez para que un juez de pronuncie de nuevo sobre su situación jurídica pues existió una violación a las reglas del procedimiento.

"El Contador" libró acusación por un error en su detención

Según registros judiciales, "El Contador" señaló que el juez de control no analizó las declaraciones de las menores que lo acompañaban cuando fue detenido en la Ciudad de México por policías capitalinos el año pasado.

Por ello se consideró que el juez de control erró al desestimar las entrevistas de las menores, porque sólo afirmó que eran familiares del imputado, y su contenido era similar así que se presuponía que eran testigos aleccionados.

¿De qué acusan a "El Contador" en Estados Unidos?

Apenas en agosto Cárdenas Martinez, sobrino del capo Osiel Cárdenas comenzó su búsqueda para frenar el procedimiento de extradición a Estados Unidos iniciado en su contra.

Y es que en la Unión Americana, la Corte Federal de Distrito del Estado de Texas relaciona a "El Contador" con por lo menos nueve delitos, entre los que destaca narcotráfico y lavado de dinero.