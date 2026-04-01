Terror en Bagdad! VIDEO del momento del secuestro de una periodista a plena luz del día

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento exacto en que la periodista estadounidense Shelly Kittleson fue víctima de un secuestro en plena vía pública en Bagdad, en un hecho que ha encendido alarmas internacionales acerca de la seguridad de periodistas en zonas de conflicto.

La comunicadora, de 49 años y originaria de Wisconsin, fue interceptada por al menos un par de hombres que la forzaron a subir a un vehículo en cuestión de segundos, según muestran las imágenes difundidas.

Secuestro de periodista estadounidense en Bagdad: VIDEO

El material de videovigilancia muestra a un grupo de sujetos que descienden de un automóvil, rodean a la periodista y la arrastran por la fuerza hacia el interior del vehículo, para posteriormente huir rápidamente del lugar.

Este hecho ocurrió a plena luz del día, en una zona urbana de la capital de Irak, lo que ha generado preocupación por la capacidad de operación de grupos armados en la ciudad.

NEW: CCTV footage captures the terrifying moment Wisconsin-born journalist Shelly Kittleson is snatched off the streets of Baghdad.



The 49-year-old was reportedly kidnapped by the Iran-backed militant group Kataib Hezbollah.



Surveillance video shows men dragging her into the… pic.twitter.com/8WcLKxKjLV — Fox News (@FoxNews) April 1, 2026

¿Quién está detrás del secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson?

De acuerdo con reportes citados por el medio Al-Monitor, donde Kittleson colabora como redactora, el secuestro estaría vinculado al grupo militante Kataib Hezbolá, una organización respaldada por Irán y considerada una de las facciones más influyentes dentro de las milicias chiitas en Irak.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial de parte del grupo, ni detalles acerca de las exigencias o el paradero de la periodista. El Departamento de Estado de Estados Unidos se mantiene al tanto del secuestro de la periodista estadounidense en Irak, además de que coordina con el FBI para asegurar su liberación lo antes posible.

Se sabes que una persona vinculada al grupo miliciano alineado con Irán, presuntamente implicada en el secuestro, ya fue detenida por las autoridades iraquíes. Cabe señalar que Irak mantiene una alerta de viaje de nivel 4 y se recomienda a los estadounidenses no viajar al país por ningún motivo, además de abandonar el país de inmediato.

¿Qué se sabe sobre la periodista estadounidense?

Shelly Kittleson es una periodista con amplia experiencia en cobertura internacional, particularmente en Medio Oriente. Su trabajo ha sido publicado en distintos medios especializados en geopolítica y conflictos internacionales. Su secuestro confirmado por Al-Monitor, que expresó preocupación por su seguridad y exigió su liberación inmediata.

Crece la preocupación por la seguridad de periodistas

Organizaciones internacionales advierten acerca de los riesgos que enfrentan periodistas en regiones como Irak, donde operan múltiples grupos armados. Según datos de organismos como Reporteros Sin Fronteras, el país sigue siendo una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo, especialmente en contextos de tensión política y militar.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: informar en zonas de conflicto puede costar la libertad o la vida; ¿Qué medidas son necesarias para proteger a quienes cuentan lo que ocurre en el mundo?