Sedena trabaja en nueva aerolínea que incluya al Avión Presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) analiza crear una nueva aerolínea que tenga en su flota al Avión Presidencial.

En la mañanera de hoy, AMLO indicó que la Sedena analiza que la nueva aerolínea prevé tener 10 aviones para realizar vuelos nacionales e internacionales, pero aún se analiza la viabilidad económica.

#EnLaMañanera | El Ejército realiza un análisis económico y de viabilidad para determinar el nacimiento de una aerolínea con vuelos comerciales. Se tiene contemplado se use el avión presidencial y que se retome el nombre de Mexicana, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/NCdKEai37Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2022

“Son 10 aviones, se está haciendo el análisis económico, de viabilidad y se contempla el Avión Presidencial, entregarlo a la empresa que va a manejar los 10 aviones que no se van adquirir, sino a rentar. Qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas, todo esto porque hace falta que haya más servicio”, indicó.

El Presidente indicó que la empresa de la Sedena que operaría la aerolínea es Olmeca-Maya-Mexica, que actualmente tiene a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles y el que inició sus obras en Tulum, además del Tren Maya.

Avión Presidencial estaría en flota de aerolínea de Sedena

AMLO indicó que debido a que el Avión Presidencial no se vende, se analiza la posibilidad de que se integre a la flota de esta nueva aerolínea.

Explicó que el Avión Presidencial estaría en la flota de la aerolínea de Sedena debido al alto precio que implica su mantenimiento.

“Esta empresa se va a rentar para vuelos largos porque ese avión no se debió comprar para usarse en México, entonces sería nada más usarlo de aquí a Tijuana o ni a Cancún, para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible, no es para ir a Guadalajara ni Oaxaca, ni Monterrey, estuvo mal la adquisición, la hizo Calderón, ¿eh? Porque le echan la culpa solo al presidente Peña, pero el que compró el avión fue Calderón”, indicó.

“Pueden hacer vuelos a Los Cabos, a Tijuana, también rentarse si va haber una boda en Tulum o a Europa, pero lo maneja la empresa, eso es lo único, por eso nos ha costado mucho venderlo”, expresó AMLO.

