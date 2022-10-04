¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 4 de octubre

Este 4 de octubre, en la mañanera de AMLO se abordó el tema de la vacunación contra la influenza estacional, la situación de la pandemia de Covid-19, además de los viajes que se realizan desde el AIFA; checa el resumen de la conferencia.

Pandemia suma 3 meses a la baja

La Secretaría de Salud informó que ya suman tres meses en que la pandemia de Covid-19 presenta niveles con los reportados al inicio de la misma, además de que las hospitalizaciones y las defunciones tienen son solo de un dígito.

Vuelos pasajeros del AIFA

La Sedena informó que al 1 de octubre se reportaron 317 mil 502 pasajeros transportados por el AIFA, es decir, un aumento 467.27 % en relación al 22 de marzo.

De marzo a octubre pasaron de siete a 18 destinos destinos comerciales.



Obras para conectar al AIFA

El gobernador del Edomex, Alfredo Del Mazo, indicó que el distribuidor de acceso principal, se convierté en el principal medio de comunicación para la entrada para el AIFA, destacó las obras que hay para conectar de diversas zonas del Valle de México para llegar al aeropuerto como el libramiento mexiquense, la autopistas Toluca-Naucalpan y la Siervo de la Nación, esta última con una ampliación para conectar a la México-Pachuca.

Del Mazo destacó que se reportó una reducción de tiempo de 90 a 55 minutos de las vías del Edomex al AIFA, en tanto, la reducción de la aeropuerto de Toluca al AIFA por la nueva autopista Naucalpan de 90 a 60 minutos.

AMLO rechaza que Sedena espíe a periodistas y opositores

El Presidente negó que la Sedena use tecnología de espionaje para usarlo contra sus opositores y aseguró que se usa para labores de inteligencia en contra del crimen organizado.

“No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los anteriores, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presente, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido y contrario a nuestros principios, nosotros que hemos sido espiados y perseguidos durante años no podíamos hacer lo mismo”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a que el Ejército informe sobre la presunta compra de una versión mejorada del software espía "Pegasus". pic.twitter.com/5xG8k1mGir — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2022

Analizan que Sedena abra una nueva aerolínea

Se confirmó que la Sedena planea abrir una nueva aerolínea que tenga 10 aviones, entre ellos el avión presidencial que sigue sin venderse, se informó durante la mañanera de AMLO.