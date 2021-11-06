VIDEO: Reo en silla de ruedas desarma a policía en EU

En un video, que se volvió viral en redes sociales, se puede observar el momento en el que un reo en silla de ruedas ataca a un policía y logra desarmarlo en Illinois, Estados Unidos, el pasado 26 de octubre.

El material audiovisual fue difundido por la Policía Estatal de Illinois, donde se observa cuando el agente ayuda a un prisionero para pasarlo de un vehículo de la policía a una silla de ruedas para trasladarlo.

El policía se acerca al auto para retirarle las esposas al reo, que aún se encuentra dentro del vehículo, después, el uniformado acerca la silla de ruedas a la puerta del coche para que el prisionero pueda sentarse.

Reo desarma a policía de Estados Unidos

Una vez que el reo está sentado en la silla de ruedas, el agente se acerca para acomodarle los pies, pero al darle la espalda por unos segundo, el detenido se abalanza sobre el cinturón del policía con la intención de quitarle el arma de fuego.

Un recluso atacó al oficial Fredrick Goss de 55 años de edad



📹Policía Estatal de Illinois pic.twitter.com/eX4wOFICYj — Lupita Murillo (@lupitayrodri) November 5, 2021

El uniformado y el delincuente comienzan a forcejear y ambos caen al suelo, donde siguen peleando por el arma; sin embargo, en un movimiento inesperado, el reo logra quedarse con la pistola, enseguida toma de la camisa al oficial y lo amenaza con el arma.

El oficial, aún en el piso, levanta las manos mientras el delincuente le apunta y trata de ponerse de pie; sin embargo, las piernas no le responden, lo que aumenta la tensión en la comisaría de la Policía de Illinois, Estados Unidos.

Mientras el reo trata de incorporarse, otro elemento de la policía sale para auxiliar a su compañero y dispara un par de veces contra el preso para intimidarlo. El segundo oficial logra su cometido y el infractor deja el arma en el suelo.

Medios locales señalaron que el recluso que atacó al oficial se llama Fredrick Goss, de 55 años de edad, y fue encarcelado por los delitos de robo a mano armada.