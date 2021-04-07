Segunda vacuna rusa contra Covid-19 tiene eficacia del 94%

El Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología Véktor, en Rusia, presentó los resultados de fase III de la segunda vacuna rusa contra Covid-19, EpiVacCorona, que alcanza una eficacia del 94% en personas mayores y proporciona inmunidad durante al menos un año, así lo dijo Alexandr Semiónov, director del organismo.

”El empleo de la vacuna genera anticuerpos eficaces en el 94% de los casos y en el resto protege de un desarrollo grave de la infección”, dijo Semiónov en declaraciones a la emisora de radio Vesti FM.

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La segunda vacuna rusa se administra en dos dosis y genera la cantidad necesaria de anticuerpos en 42 días después de la primera inyección.

De acuerdo con Rospotrebnadzor, agencia rusa de defensa del consumidor, que es regulador sanitario, dijo que ese porcentaje de eficacia de la EpiVacCorona se estableció en pruebas clínicas con personas mayores de 60 años.

FUNCIONA CONTRA TODAS LAS VARIANTES

Las autoridades correspindientes señalaron que la vacuna desarrollada por Vektor puede modificarse rápidamente para ser empleada contra las nuevas cepas que aparezcan del coronavirus.

"Funciona contra todas las variantes conocidas, contra la británica, la sudamericana y la sudafricana", aseguró Smiónov.

Aunque la EpiVacCorona proporciona inmunidad contra Covid-19 de un año, "teóricamente deben ser dos años".

La segunda vacuna contra Covid-19 de Rusia, luego de la Sputnik V, tendrá una producción de 1.5 millones de dosis de EpiVacCorona en este mes y entre mayo y junio la producción se elevará a tres y cinco millones de dosis.

Hasta el momento, Rusia acumula al día de hoy, 4.6 millones de casos positivos por coronavirus y 101 mil 480 fallecidos por Covid-19.

