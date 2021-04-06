¿Quieres ir a Rusia? Regalarán vuelos si te vacunas con Sputnik V

La vacuna Sputnik V lanzó en sus redes sociales una campaña que consiste en regalar viajes para que sus seguidores puedan ir a Rusia y vacunarse contra Covid-19.

A través de su cuenta oficial de Twitter, pidió a sus seguidores que inviten a sus amigos para que sigan a Sputnik V en esta red social, ya que este será uno de los criterios a seguir para invitar a las personas a recibir la inmunización.

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“¡Dile a tus amigos que sigan a Sputnik V en Twitter! Nuestros seguidores de las redes sociales serán los primeros en ser invitados a recibir la vacunación en Rusia cuando comience el programa”, se puede leer en el mensaje.

En un segundo tuit, Sputnik V precisó que el objetivo de este programa, el cual podría iniciar en julio, es salvar vidas y devolver la normalidad a las personas alrededor del mundo.

Asimismo, aclaró que no se trataba de una broma del día de los inocentes, ya que muchos seguidores consideraron que se podría tratar de un juego o una estrategia de publicidad.

Sputnik V mission is to save lives and bring back normality to everyone around the world. It's of paramount importance to us. Just to be clear, this was not an April Fools' Day joke. We are working to start this program in July. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2021

¿Hay turismo de vacunas en Rusia?

Aunque las fronteras de Rusia con la mayoría de los países de la Unión Europea siguen cerradas, parece que para el turismo de vacunas las puertas están abiertas, ya que medios internacionales reportan que hay agencias que ofrecen viajes cortos para que las personas sean inmunizadas con Sputnik V.

World Visitor es una agencia noruega que ofrece paquetes turísticos de vacunas cuyos precios van de los mil 200 a los 3 mil euros, para que las personas hagan un viaje a Moscú que incluye un día de turismo y la vacunación.

Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, admitió que hay solicitudes para considerar si los extranjeros tendrían la posibilidad de viajar a Rusia y vacunarse en ese país; sin embargo, aseguró que la prioridad seguirán siendo los residentes.

El Frente Popular de Rusia, una coalición dirigida por el presidente Vladimir Putin, está apoyando a la agencia World Visitor para que los ciudadanos rusos que viven en Alemania puedan regresar a su país y ser vacunados, solo tendrían que pagar sus vuelos.

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