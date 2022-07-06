Segundo mexicano, entre víctimas de tiroteo de Highland Park

Reyna Torres, cónsul de México en Chicago, confirmó la muerte de un segundo hombre de origen mexicano a causa del tiroteo registrado el 4 de julio en el desfile de Highland Park.

A través de sus redes sociales, la cónsul lamentó el fallecimiento del segundo hombre de origen mexicano y mandó sus condolencias y apoyo a la familia de la víctima.

“Lamentamos informar que una segunda persona de origen mexicano perdió la vida esta mañana como consecuencia del tiroteo en Highland Park. Nuestra solidaridad a su familia y amigos. Consulado México continuará brindando todo el apoyo que requieran”.

Lamentamos informar que una segunda persona de origen mexicano perdió la vida esta mañana como consecuencia del tiroteo en #HighlandPark. Nuestra solidaridad a su familia y amigos. @ConsulMexCho continuará brindando todo el apoyo que requieran. — Reyna Torres (@ReTorrMe) July 6, 2022

Ayer por la tarde, la cónsul de México informó que había otro mexicano hospitalizado y se reportaba delicado, por lo que se pusieron en contacto con su familia para ofrecerle apoyo, por indicaciones de Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México.

“Esta tarde pudimos confirmar que hay otra persona de origen mexicano hospitalizada en situación delicada víctima del tiroteo en Highland Park. El consulado mexicano ya está en comunicación con la familia siguiendo indicaciones de Marcelo Ebrard”.

El primer mexicano muerto en tiroteo del Highland Park

Un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos (EU) que se realizaba en Highland Park, Chicago, se ensombreció con un tiroteo que dejó varios muertos, entre ellos Nicolás Toledo, un mexicano que estaba presente cuando inició la tragedia.

En el tiroteo, el mexicano Nicolás Toledo recibió tres disparos: en un pie, en su pecho y en la cabeza. Las balas también hirieron a uno de sus hijos, quien ya fue dado de alta, y otra persona de ese núcleo de amistades y originaria de la Ciudad de México, que permanece en el hospital en espera de una cirugía.

La Cónsul detalló que la familia de Nicolás Toledo pidió que los restos del mexicano regresen a Morelos, su estado natal, por lo que ya está en proceso “todo el papeleo” para cumplir con esta solicitud.