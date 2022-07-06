Robert E. Crimo es acusado de 7 cargos tras tiroteo en Highland Park

Robert E. Crimo III, sospechoso de cometer el tiroteo durante el desfile del 4 de julio en Highland Park, donde murieron siete personas, fue acusado de siete cargos por asesinato en primer grado.

Si el tirador de Highland Park es hallado culpable podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informó este martes Eric Reinhart, el fiscal de Illinois.

El fiscal explicó que además del asesinato en primer grado, podría enfrentar más cargos adicionales antes de que termine la investigación, por lo que pedirá que Robert E. Crimo se quede bajo custodia sin derecho a fianza, en la primera comparecencia ante el tribunal.

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que el tirador de Highland Park planeó el tiroteo durante semanas y había llamado la atención de las autoridades al menos dos veces antes del ataque, pues anteriormente amenazó con suicidarse o dañar a otros, incluso le confiscaron varios cuchillos.

🚨 Se reporta otro tiroteo en Estados Unidos. Esta vez fue en el desfile del 4 de Julio en el Highland Park de la ciudad de Chicago, Illinois. pic.twitter.com/57tY55Qe0H — Andre Carneiro (@Andrecaes) July 4, 2022

Durante el tiroteo del 4 de julio, Robert E. Crimo disparó más de 70 veces indiscriminadamente desde un techo a las personas que acudieron al desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos, y después escapó del lugar.

Rober E. Crimo se disfrazó de mujer para escapar tras el tiroteo

Autoridades de Illinois indicaron que Robert E. Crimo logró huir del lugar tras cometer el tiroteo ya que se disfrazó de mujer para poder perderse entre la gente que corría asustada por la tragedia que dejó al menos siete muertos.

Informaron que una cámara de seguridad captó a Robert E. Crimo vestido de mujer, y los investigadores creen que lo hizo para ocultar su identidad y darse a la fuga.

“Se mezcló con todos los demás mientras corrían, casi como si también fuera un espectador inocente”, dijeron las autoridades. El sospechoso huyó a la casa cercana de su madre y luego tomó prestado el automóvil de su madre.

La Fiscalía del condado de Lake dijo que utilizará ese video para probar que Robert E. Crimo realizó el tiroteo con premeditación.

