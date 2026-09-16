¡Faltan tres días! Esto puedes dejar listo antes del Segundo Simulacro Nacional este 19 de septiembre 2026

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, por lo que todavía hay tres días para prepararse. Antes del ejercicio, puedes revisar y dejar listos algunos elementos necesarios para participar de manera organizada.

Recuerda que te llegará una alerta a tu telefono del simulacro. Puede que en algunos teléfonos suene antes o después; lo importante es que se lleve a cabo el ejercicio, pues según el gobierno, esta función debería funcionar en cualquier equipo.

Revisa tu plan familiar para el Segundo Simulacro Nacional

Al realizarse este sábado, las autoridades señalaron que el simulacro permitirá a la población revisar sus planes de emergencia familiares y protocolos internos. Por ello, antes del ejercicio puedes revisar el Plan Familiar de Protección Civil y establecer cómo participar desde el lugar donde te encuentres.

Entre las acciones que las autoridades recomiendan está identificar las rutas de evacuación y los puntos de reunión. También se recomienda revisar que las rutas de evacuación estén despejadas. Puedes planificar y dar indicaciones para llevar a cabo un mejor ejercicio del simulacro.



Pueden definir quién ayudará a niñas y niños durante la emergencia.

Determinar quién apoyará a personas adultas mayores que vivan en casa.

Considerar quién auxiliará a una persona con discapacidad, tomando en cuenta sus necesidades específicas.

Establecer qué integrante de la familia será el responsable de determinadas acciones durante el simulacro.

Identificar las necesidades particulares de cada integrante para incorporarlas al plan familiar.

¿Cuál será la hipotesis?

El Segundo Simulacro Nacional contempla cinco hipótesis sísmicas para diferentes regiones del país. La hipótesis principal para la zona centro contempla un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

También se establecieron escenarios para el noroeste, noreste, península de Yucatán y golfo de Tehuantepec. La alerta sísmica va a sonar en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala en 23 mil altavoces.

¿Cuándo será el simulacro?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

