Segundo terremoto en Granada, España: fue de magnitud 4.7 y deja heridos y daños en la ciudad

Los habitantes de Granada y su zona metropolitana volvieron a vivir momentos de angustia la mañana de este martes. Un nuevo sismo de magnitud 4.7 sacudió con fuerza la provincia en España, haciendo temblar paredes y techos durante varios segundos.

El temblor ocurrió apenas tres días después de que otro terremoto similar de 4.8 despertara a miles de familias durante la madrugada del sábado.

Este nuevo movimiento ocurrió a las 10:37 de la mañana con epicentro en Gójar, muy cerca de la localidad de Alhendín. Tras el primer sismo, la tierra no dejó de moverse: el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró varias réplicas continuas de magnitudes 4.2 y 4.0 en municipios aledaños como Churriana de la Vega y Las Gabias.

ENJAMBRE SÍSMICO EN GRANADA ESPAÑA 🇪🇸

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Imágenes de daños esta mañana tras el nuevo sismo de M4.8 que sacudió la provincia de Granada a las 10:37 hora local #terremoto #Spain

Agosto 18 de 2026

Vía @SergioNovelliE pic.twitter.com/74sDUBVbM8 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 18, 2026

Heridos en la zona y cierres en la Alhambra

El gobierno de la junta de Andalucía, encabezado en el área de emergencias por Antonio Sanz, confirmó que tres personas sufrieron lesiones leves por la caída y desprendimientos de objetos dentro de sus hogares. Entre las víctimas se encuentra una joven menor de edad que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El temblor también provocó la caída de escombros en calles de la capital y grietas en varios edificios residenciales. Como medida de precaución, las autoridades decidieron restringir temporalmente el acceso a algunas áreas del emblemático palacio de la Alhambra para revisar que no existan riesgos estructurales para los visitantes. Las brigadas de protección civil se mantienen desplegadas en toda la región bajo la fase de emergencia por el terremoto.

AVISO 🔴

Enjambre de sismos en Granada, España 🇪🇸



Un nuevo terremoto de M4.8 se registró en Granada, hoy 18 de agosto a las 08:37 UTC, acompañado de dos réplicas más de M4,6 y 4,7 a las 03:34 y 04:39 UTC

La serie sísmica acumula más de 350 eventos.

Magnitud de sismos, Fuente… pic.twitter.com/bLUphUE4d4 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 18, 2026

¿Por qué está temblando tanto en el sur de España?

La repetición de estos terremotos está debajo del suelo español. Granada se encuentra en la cordillera Bética, una de las zonas geológicamente más activas de España, donde se cruzan grandes fallas subterráneas como la de Belicena-Alhendín y la de Santa Fe.

Expertos de la Red Sísmica Nacional, dirigidos por Juan Vicente Cantavella, explicaron que estos dos terremotos de magnitudes casi idénticas forman parte de una misma serie o "enjambre sísmico". Cuando una falla rompe y libera energía, acumula tensión en los puntos cercanos, lo que genera réplicas y temblores secundarios en las zonas colindantes.

Aunque la zona tiene antecedentes de sismos graves en su historia, como los ocurridos en los años 1431 y 1884 en localidades como Atarfe,, los especialistas destacan que hoy la población se encuentra mucho más protegida gracias a las normas de construcción resistentes a sismos que se aplican en España desde hace décadas.

Ante cualquier réplica, los servicios de emergencia recomiendan a los ciudadanos mantener la calma, resguardarse debajo de mesas resistentes si están dentro de casa y alejarse de las fachadas de los edificios si se encuentran en la calle.