¿Y el ‘Popocatépetl’? Los volcanes más activos y temidos del Cinturón de Fuego; lista y ubicación

El Cinturón de Fuego, también conocido como el Anillo de Fuego, se caracteriza por ser la zona con la mayor actividad sísmica y volcánica de todo el planeta, abarcando toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, EU, entre otros países.

La actividad volcánica en el Anillo de Fuego ocurre todos los días y en más de un sitio a la vez debido al número de volcanes que lo componen, pero ¿cuáles son los mas activos y temidos por el mundo?

Lista de volcanes más activos y temidos del Cinturón de Fuego

En total, el Cinturón de Fuego del Pacífico cuenta con alrededor de 452 volcanes, concentrando el 75% de los colosos más activos del mundo; sin embargo, no todos presentan una actividad volcánica intensa.

Te compartimos el mapa oficial de los volcanes más activos del Cinturón de Fuego.



Kilauea y Mauna Loa - Hawái, Estados Unidos.

Volcán de Fuego - Guatemala.

Popocatépetl - México.

Sakurajima - Japón.

Monte Merapi y Anak Krakatoa - Indonesia.

Volcán Villarrica y Calbuco - Chile.

Monte Fuji - Japón.

Lava, flujos letales y tsunamis: Por esta razón son considerados los volcanes más temidos

Kilauea y Mauna Loa - Estados Unidos.

El Kilauea se considera uno de los volcanes más activos del planeta, por sus ríos de lava constantes.

El Mauna Loa es el coloso más grande de la Tierra en volumen, cuando entra en erupción, sus fuentes de lava pueden avanzar rápidamente hacia zonas habitadas de la Isla Grande.

Volcán de Fuego - Guatemala

Actualmente declararon alerta naranja a nivel nacional, evacuando a miles de personas. En 2018 sepultó aldeas y dejó cientos de muertos.

Popocatépetl - México

El mayor riesgo del Popocatépetl es su ubicación geográfica, ya que hay millones de personas viviendo en un radio corto. Sus explosiones lanzan fragmentos incandescentes y su ceniza puede paralizar aeropuertos y ciudades enteras, incluida la capital del país.

Sakurajima - Japón

Su peligro radica en su extrema cercanía a la ciudad de Kagoshima, en la que habitan medio millón de habitantes, conectada casi directamente por la bahía, lo que obliga a la población a realizar simulacros de evacuación constantes.

Monte Merapi y Anak Krakatoa - Indonesia

El Merapi es conocido como el volcán más letal de Indonesia por sus flujos piroclásticos impredecibles.

El Anak Krakatoa, "Hijo del Krakatoa", es temido por su capacidad de colapsar hacia el mar, lo que ya ha provocado tsunamis volcánicos devastadores en el estrecho de Sonda.

Volcán Villarrica y Calbuco - Chhile

El Villarrica posee un lago de lava activo en su cráter que suele desbordarse y derretir la nieve perenne de su cima, generando lahares que bajan hacia los pueblos turísticos de Pucón y Coñaripe.

El Calbuco, por su parte, es conocido por sus erupciones sorpresivas y masivas columnas de ceniza subplinianas.

Monte Fuji - Japón

Se ubica a solo 100 kilómetros de Tokio, la zona metropolitana más poblada del mundo. Un despertar del Fuji provocaría un caos inmediato en el motor económico de Japón.

¿Por qué el Cinturón de Fuego del Pacífico concentra tanta actividad volcánica?

El Cinturón de Fuego debe su intensa actividad a un proceso geológico continuo: la subducción de placas, donde las placas oceánicas, más densas, se hunden bajo las continentales tras un choque constante.