Honduras declara emergencia nacional de seguridad contra extorsión

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró emergencia nacional de seguridad ante los crecientes casos de extorsión por parte de violentas bandas criminales que operan en diferentes regiones del país.

El mecanismo contempla el despliegue rotativo de 20,000 policías, medidas legales contra el lavado de dinero y controles de seguridad en calles y carreteras.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras:

Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios y las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad.

La presidenta @XiomaraCastroZ declara emergencia nacional en materia de seguridad y anuncia medidas para combatir el flagelo de la inseguridad y el crimen organizado que tanto daño le hacen a 🇭🇳, y han incrementado en la última década.#HacialaRefundación#ConfíoenXiomara pic.twitter.com/9bZO8qhktD — Secretaría de Estado de la Presidencia (@SEPresidencial) November 24, 2022

Van contra extorsión y bandas criminales

La declaratoria autoriza el uso extraordinario de recursos públicos para echar a andar el nuevo proyecto para combatir a las bandas criminales que también se dedican al sicariato, tráfico de drogas y secuestro.

Con el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, el gobierno de la izquierdista buscará acabar con el creciente fenómeno que golpea a la empobrecida nación centroamericana, explicó la mandataria durante el mismo mensaje.

El proyecto surge en medio de presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que la extorsión, impuesta en su mayoría por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18, ha crecido en los últimos meses.

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que investiga temas de seguridad, ha dicho el llamado "impuesto de guerra", que utilizan las bandas criminales para extorsionar, genera ganancias anuales equivalentes a los 737 millones de dólares, casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

