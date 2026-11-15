Este 15 de noviembre murió por falla multiorgánica Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, quien estuvo implicado en el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Era el año de 1985 cuando Kiki Camarena logró filtrarse en el que para entonces era una de las organizaciones de delincuencia organizadas más importantes, el Cártel de Guadalajara, fundado por Rafael “Caro” Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Kiki Camarena logró que se desmantelara un campo de marihuana del cártel conocido como Rancho Búfalo, el cual estaba valuada en millones de pesos.

Secuestro de Kiki Camarena: punto de quiebre relación México-Estados Unidos

Pero Caro Quintero, no se quedaría de brazos cruzados y junto a Félix Gallardo y “Don Neto” ordenarían el secuestro y tortura del agente de la DEA.

El asesinato de Kiki Camarena generó fricciones y desconfianza entre México y Estados Unidos, pues este acusó al entonces gobierno mexicano de no proteger a su agente, mientras que las autoridades nacionales acusaron injerencia por parte de entidades estadounidenses.

El caso de Kiki Camarena sentó las bases para que organizaciones criminales se fragmentaran según el territorio, mejor conocido como plazas, con la finalidad de que evitaran la destrucción como ocurrió con el Cártel de Guadalajara con la Operación Leyenda.

Este operativo y la presión de la DEA llevó a los responsables del asesinato de Kiki Camarena ante la justicia: El “Caro” Quintero fue detenido en 1985 y recibió una condena de 40 años de prisión y fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

“Don Neto” purgó una condena de 40 años de prisión y en 2016 obtuvo arraigo domiciliario y un año después obtuvo su libertad total.

Mientras que Miguel Ángel Félix Gallardo purgó parte de su condena por el caso de Kiki Camarena y otros más relacionados con el narcotráfico en el Puente Grande.

Pero el 13 de noviembre fue trasladado de urgencia a un hospital privado en Guadalajara, donde finalmente murió a los 80 años de edad.