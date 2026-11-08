En las primeras horas de este 8 de noviembre 2026 una camioneta de reparto se estampó contra la fachada de un minisúper en calles de la Benito Juárez; un hombre quedó prensado y gritaba de dolor.

El minisúper se ubicaba al cruce de Río Mixcoac y Av. Revolución, en San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Un semáforo en rojo y un volantazo: Así ocurrió el choque que destruyó el minisuper

Los primeros informes indican que las autoridades el vehículo no respetó el semáforo y en un volantazo, terminó con cristales y estantes de la tienda.

El chófer y otro acompañante, que resultaron heridos, fueron atendido por paramédicos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que viajaban a bordo de la unidad; tampoco se sabe su estado de salud actual.

Caos en Tlalpan rumbo a Periférico: Auto vuelca en ciclovía y colisiona contra otro vehículo

En otro punto de la Ciudad de México, se registró un accidente en la ciclovía de Tlalpan por una volcadura de un auto a la altura de la calle “Corola” hacia Periférico, en la colonia el reloj de Coyoacán.

Al parecer, el vehículo tiró un árbol y golpeó a otro auto resultó del exceso de velocidad. Policías resguardaron y bomberos retiraron todo lo que dejó este accidente.

Caos vial en Francisco del Paso y Troncoso: Retiran auto volcado a la altura de Contadores

Se registró una volcadura sobre el Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la calle Contadores, en la colonia Jardines Churubusco, CDMX.

Ambulancias y policías atendieron el llamado de auxilio.

Bomberos incorporaron y retiraron este automóvil para que luego de algunos minutos se pudiera restablecer la circulación.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.