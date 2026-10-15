Medicamentos, Seguro Popular e INSABI: el análisis sobre el deterioro del sistema de salud

El sistema de salud ha atravesado distintas etapas, desde los problemas con los medicamentos y la desaparición del Seguro Popular hasta el fallido INSABI. Ahora, las carencias también alcanzan a médicos, enfermeras y trabajadores.

En el análisis de Tolerancia Cero, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Sergio Sarmiento y Manuel López San Martín señalaron que el problema no está en quienes atienden a los pacientes, sino en las decisiones de quienes diseñaron la política de salud.