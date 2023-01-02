Selena, Juan Gabriel y Vicente Fernández, en los 200 mejores cantantes históricos

Se reveló un nuevo listado con los mejores cantantes de todos los tiempos, uno que abarca 100 años de historia de la música, que incluye a 200 artistas de distintas épocas y generos, y que está liderada por la estadounidense y "reina del soul", Aretha Franklin, pero que además generó gran atención en el público mexicano, pues en medio de las reconocidas voces globales aparecen tres, o casi cuatro, cantantes con México en la piel.

Se trata, nada más y nada menos, que la mexico-estadounidense Selena Quintanilla; el representante del regional mexicano, Vicente Fernández; el "Divo de Juárez", Juan Gabriel; e incluso la española Rocío Durcal, también conocida como la "Reina de las rancheras"; los cuatro artistas fueron incluidos por la revista Rolling Stone entre nombres estelares como John Lennon, Whitney Houston, Frank Sinatra, Lady Gaga, Mariah Carey, entre muchos otros.

Juan Gabriel alcanzó a meterse entre los 200 mejores cantantes de la historia para Rolling Stone|IG/@soyjuangabriel_

Esta prestigiosa publicación realizó un extenso análisis entre trabajadores y colaboradores de la revista para refrescar a los mejores cantantes de la historia, misma que tuvo una suficiente participación de artistas con habla hispana, distribuidos de la isguiente forma.

¿Cuáles son los mejores cantantes de la historia?

De acuerdo con la revista Rolling Stone, para este 2023 los 10 mejores cantantes de la historia son:



Aretha Franklin Whitney Houston Sam Cooke Billie Holiday Mariah Carey Ray Charles Stevie Wonder Beyoncé Otis Redding Al Green

Después de este Top 10 histórico con los mejores cantantes de todos los tiempos, se ubican otros nombre reconocidos mundialmente como John Lennon (12), Freddie Mercury (14), Elvis Presley (17), Fran Sinatra (19) y Adele (20), entre muchos otros; mientras que en el área hispanohablante, la primera presencia es la de la cubana Celia Cruz, ubicada en el sitio 18.

¿En qué lugar están Selena, Vicente Fernández y Juan Gabriel?

La primera "mexicana" en aparecer es Selena Quintanilla, ubicada en el sitio 89; seguida por Vicente Fernández, colocado en el lugar 95; además de Rocío Durcal, en el 139, y finalmente Juan Gabriel, en el 172, ya en la última fracción de la lista de 200 mejores cantantes, pero dentro de la prestigiosa lista.

Cabe destacar que José José no apareció entre los nombres a pesar de pintar como un serio candidato, y que la gran sorpresa internacional la dio Celine Dion, quien tampoco fue incluida dentro de esta muy amplia lista de nombres y provocó controversia a través de redes sociales.

