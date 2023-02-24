Envían senadores del PAN carta a presidente de la Cámara para que se garantice respeto en sesiones

Senadoras y senadores del PAN enviaron una carta al presidente del Senado, Alejandro Armenta para denunciar los ataques de los que fue objeto su compañera de bancada Lilly Téllez por parte de la senadora de Morena, Rocío Abreu durante la sesión de este miércoles en la Cámara Alta.

Indican que es inentendible que en esa sesión se hayan utilizado palabras estigmatizantes, discriminatorias y que atentan contra el libre desarrollo de las mujeres.

Añadieron que las expresiones reiteradas y amenazas de las senadoras Rocío Adriana Abreu Artiñano de Campeche -de quien se hicieron públicos videos recibiendo dinero ilegal- y de Lucía Trasviña, también de Morena, perpetúan la cultura de la misoginia y del machismo que tanto daño les han hecho a las mexicanas.

Amenazas ponen en riesgo integridad y seguridad de legisladora.

Destacan que utilizar supuestos de la vida personal de una legisladora para amenazarla, pone en riesgo su integridad y seguridad. Recordaron que mientras que los espacios públicos se abren para que las mujeres los encabecen, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional Electoral, en el Senado mexicano se utiliza la máxima tribuna para violar la “Ley Olimpia”, amedrentar a una legisladora con la utilización de supuestos videos y así dañar su esfera personal.

Por ello exigieron que como presidente de la Mesa Directiva, haga valer la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República y garantice así el orden en las sesiones. Puntualizaron que hoy este Senado, más que nunca, está obligado a detener la violencia en contra de las mujeres.