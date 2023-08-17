Mujer canadiense es sentenciada a 22 años de prisión por enviarle carta con veneno a Trump

La fiscalía de Estados Unidos dio a conocer la sentencia de Pascale Ferrier, una mujer canadiense que en 2020 le envió veneno ricino al expresidente Donald Trump a través de una carta en la que le pedía no competir en las elecciones del momento.

En el juicio indicaron que pasará casi 22 años en una prisión de Washington; sin embargo, en una de las declaraciones que realizó ante el juez dijo que se considera una persona amable y pacífica; sin embargo, la injusticia es su principal enemiga, especialmente los abusos de poder que se cometen.

"Quiero encontrar medios pacíficos para lograr mis metas", agregó Ferrier, al tiempo que se consideró una activista y no una terrorista.

¿Qué decía la carta de Pascale Ferrier a Donald Trump?

“El payaso feo y tirano”, así se refirió la canadiense a Trump en la carta, al tiempo que aseguró que si no resultaba el veneno encontraría una mejor solución e inclusive haría uso de un arma, lo que levantó las alertas en la Casa Blanca y rápidamente buscaron a la persona.

"Si esto no funciona, encontraré una mejor receta para otro veneno, o podría usar mi arma cuando vaya. ¡Disfrutar! ESPÍRITU REBELDE LIBRE.", dijo la canadiense.

En la carta, Ferrier le pidió que retirará su solicitud para las elecciones, aunque la carta no llegó al expresidente, pues lograron interceptarla en una oficina de correos durante septiembre de 2020.

Mujer canadiense envió otras cartas para agentes de Texas

Investigadores de Estados Unidos buscaron información sobre Pascale Ferrier, encontraron que es una inmigrante francesa que estudió ingeniería y tiene dos hijos, aunque no especificaron la edad de ambos, también encontraron que previamente fue arrestada cuando intentó cruzar en Búfalo con una pistola, cuchillo y un par de municiones. En la investigación encontraron que la carta con veneno a Trump no era la primera que enviaba, previamente hizo lo mismo con autoridades de Texas, aunque se desconoce el material que integraban los escritos.