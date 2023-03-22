¿Cuáles son las alcaldías más afectadas por la sequía en CDMX?

Fue el pasado 7 de marzo cuando el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron de una severa sequía para la capital y el Estado de México (Edomex). Ante esto puede surgir la pregunta de cuáles son las alcaldías más afectadas en la sequía en CDMX y cuándo termina.

Germán Martínez, titular de Conagua explicó que el sistema Cutzamala se encuentra en una condición crítica de almacenamiento por la intensa sequía que se registra en el norte y centro del país.

Advierten sobre severa sequía en CDMX y Edomex para los próximos meses

|Twitter @conagua_mx

¿Cuánto durará la sequía en CDMX en 2023?

Durante la conferencia del pasado 7 de marzo, se dio a conocer la duración de la sequía en CDMX. De acuerdo con expertos, se prevé que esta dure al menos tres meses, pues las presas de Cutzamala se encuentran actualmente a la mitad, esto, debido al fenómeno climatológico denominado "La Niña".

La sequía en CDMX se verá en los meses de marzo, abril y mayo, asimismo en Edomex, ya que la proyección de precipitación en el Sistema Cutzamala es baja.

¿Cuáles son las alcaldías en CDMX más afectadas por la sequía?

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que las alcaldías más afectadas por esta falta de agua a causa de la sequía en CDMX serán:



Milpa alta.

Tláhuac.

Xochimilco.

Gustavo A. Madero.

Venustiano Carranza.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Tlalpan.

¿Por qué falta agua en la Ciudad de México?

El abastecimiento de agua a la CDMX o a la Zona Metropolitana del Valle de México se da del Sistema Cutzamala por tres presas: Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria. La capacidad total de estas presas es de cerca de 800 millones de metros cúbicos, equivalente a su capacidad total.

Actualmente, entre las tres presas, tienen una capacidad de 386.87 metros cúbicos, o sea el 49.4% de los 800 millones en total. Esto quiere decir que se están recibiendo 2.5 metros cúbicos por segundo menos que en el 2019.

Cabe destacar que, a pesar de que puede haber lluvias en CDMX, esto no representa que en la parte alta del Cutzamala sea lo mismo, por lo que no garantiza un aumento en el flujo del agua.