Fijan fecha para juicio contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels

El 25 de marzo de 2024 se realizará el juicio contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels, en medio de la temporada de elecciones de candidatos para los comicios presidenciales de Estados Unidos.

El juez Juan Merchan fue el encargado de fijar la fecha del juicio durante una breve audiencia, donde avisó a Donald Trump sobre lo que no puede hacer público del caso para que los fiscales puedan prepararse para el juicio.

El expresidente estadounidense enfrentará cargos por falsificación de registros comerciales para ocultar dinero pagado a la actriz porno, Stormy Daniels, en 2016; de los cuales el magnate se ha declarado inocente.

Los cargos penales surgen de una acusación de la estrella del cine para adultos, quien dijo que en 2016, Trump le pagó para ocultar el romance que mantuvieron cuando él estaba casado.

Trump compareció ante juez de forma remota para escuchar la fecha que le juez fijo para su juicio, donde se le pudo ver hablando y haciendo gestos a su abogado Todd Blanche; por momentos su audio no se entendía.

Los juicios contra Donald Trump

El exmandatario de Estados Unidos recientemente fue declarado responsable de abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll, un hecho que sucedió en 1996 en una tienda departamental en Nueva York.

Tras casi tres horas de deliberación, un jurado resolvió que el empresario era responsable de delito y le exigió pagar cinco millones de dólares a la escritora por daños compensatorios y punitivos.

Debido a que el juicio sobre acusaciones de abuso sexual se trataron de un caso civil, Donald Trump no enfrentó consecuencias penales.

La escritora relató que en 1996, se encontró con Donald Trump en el almacén de Bergdorf Goodman. Ella le ayudó a hacer compras para una niña. Después fueron a una tienda de lencería donde él la llevó a los vestidores y le sugirió que se probará un body, posteriormente ocurrió el abuso sexual.