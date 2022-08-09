Serena Williams anuncia su retiro del tenis; así fue su carrera

Serena Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, anunció su retiro del tenis y dijo que planea dejar su carrera después del Abierto de Estados Unidos, que se realizará a finales de agosto.

“Nunca me ha gustado la palabra retiro. Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando hacia un alejamiento del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí”, escribió Serena Williams en un artículo para la revista Vogue.

La tenista estadounidense de 40 años de edad jugó su segundo partido de “singles” después de un año de ausencia, y señaló que tras ese partido decidió que era momento de dejar su carrera.

Serena Williams buscó la corona 24 que la igualaría con Margaret Court, que tiene el récord de "majors". Serena estuvo muy cerca de conseguirlo, participó en cuatro finales de grandes torneos desde que dio a luz a su hija Olympia en 2017.

“Hay gente que dice que no soy la GOAT (mejor de todos los tiempos, por su siglas en inglés) porque no supero el récord de Court. Mentiría si dijera que no quiero ese disco. Obviamente lo quiero. Pero en el día a día no pienso en ello. Si estoy en una final de Grand Slam, entonces sí, pienso en ese disco. Tal vez pensé demasiado en ello y eso no ayudó", explicó Serena Willimas en el escrito donde anunció su retiro.

Finalmente, dijo que ahora busca concentrarse en ser madre, en sus objetivos espirituales y "en descubrir finalmente a una Serena diferente, pero igual de excitante".

¿Quién es Serena Williams?

Serena Williams se dio a conocer en el escenario más grande al ganar el Abierto de Estados Unidos de 1999, un torneo que conquistó cinco veces más.

Tuvo una carrera llena de historia en la que se estableció un gran dominio sobre sus rivales, también se establecieron siete títulos del Abierto de Australia, tres del Abierto de Francia y siete de Wimbledon.

Serena Williams posee 14 títulos de dobles del Grand Slam femenino con su hermana mayor Venus y ganó cuatro medallas de oro olímpicas: una individual (2012) y tres en dobles (2000, 2008, 2012).

