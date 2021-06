Serena Williams confirma que no irá a Tokyo 2020

Serena Williams, multimedallista olímpica en tenis, confirmó que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, tras semanas de expectativa al respecto.

En una conferencia de prensa previo al arranque de Wimbledon, la atleta confirmó que no participará en el torneo olímpico, uniéndose a colegas como Rafael Nadal y Dominic Thiem, quienes también anunciaron que no jugarán en el torneo olímpico.

“No estoy en la lista olímpica, al menos no que yo sepa. Y si estoy, no debería. Hay muchas razones por las cuales tomé la decisión y no quiero profundizar en ellas hoy, tal vez después”, explicó Serena Williams.

Aunque la ganadora de 23 torneos de Grand Slam no explicó las razones por las que no irá a Tokyo 2020, la prensa especializada señala que esta decisión podría deberse en primera instancia a la fatiga acumulada que Serena Williams ha cargado, por lo apretado de los calendarios este año, consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Otra de las razones sería que la tenista está acostumbrada a viajar siempre acompañada por su esposo y su hija, quienes no podrían acompañarla por las restricciones sanitarias impuestas en Japón por la pandemia.

La trayectoria de Serena Williams

Además de haber ganado 23 torneos de Gran Slam, Serena Williams también tiene un importante palmarés olímpico, pues ha participada en las ediciones de Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

En Sydney 2000 y Beijing 2008 consiguió colgarse el oro en el formato de dobles, junto a su hermana Venus. Por otra parte, Londres 2012 fue quizás el parteaguas más importante en la carrera de la tenista, pues consiguió su primer oro olímpico individual, derrotando a la rusa María Sharapova en dos sets y consiguiendo además hacerse del llamado “Golden Slam”, que consiste en ganar todos los torneos de Grand Slam y los Juegos Olímpicos.

Por si fuera poco, en Londres 2012 subió por tercera vez a lo más alto del podio junto a su hermana Venus, ganando por tercera ocasión el torneo de dobles.

La historia fue muy diferente para las hermanas Williams en 2016, cuando la dupla sufrió su primera derrota olímpica en primera ronda, mientras que en lo individual, también se quedó muy lejos de la lucha por medallas, siendo eliminada en tercera ronda.

