“El rey del huachicol” financió campañas de morenistas: Héctor de Mauleón en Tolerancia Cero

El mensaje del periodista Héctor de Mauleón es claro: Sergio Carmona, el “rey del huachicol”, financió campañas de al menos siete gobernadores morenistas. “Hay evidencia de cómo se movió el dinero”, reveló durante la segunda emisión de Tolerancia Cero.

“Hay declaraciones de gente que vio llegar las maletas a la casa de campaña de Rubén Rocha Moya, llevadas por Américo Villarreal”.

Actualmente, el primero es gobernador con licencia de Sinaloa, luego de que Estados Unidos señaló sus presuntos vínculos con el narco, mientras el segundo, gobierna Tamaulipas.

