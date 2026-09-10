Tolerancia Cero: ¿A quién protege la FGR en el escándalo del huachicol fiscal?

En su segunda emisión, Tolerancia Cero, aborda uno de los temas más escandalosos de los últimos tiempos en México y que ha generado infinidad de dudas en la opinión pública. ¿De verdad quieren que nos traguemos el cuento de que el huachicol fiscal recae únicamente en dos marinos?

Los analistas políticos María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, encabezados por el periodista Manuel López San Martín, analizan uno de los fraudes más grandes en la historia de México y que, según la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, se reduce a los hermanos Farías Laguna.

¿A quién protege la FGR? ¿Dónde quedan los hijos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Son la nueva “mafia del poder”? ¿Quién permitió durante años el ingreso de combustible sin pagar impuestos y quién blindó esta operación?

Son solo algunas de las dudas que desmenuzan los reconocidos analistas en esta emisión de Azteca Noticias.