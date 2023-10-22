Sergio Pérez obtiene el quinto lugar en GP Estados Unidos 2023

Sergio Pérez obtuvo el quinto lugar durante su participación en el Gran Premio de Estados Unidos 2023, realizada en Austin, Texas, después de salir en la posición número nueve de la parrilla de la carrera en el Circuito de las Américas.

El conductor de Red Bull tuvo un fin de semana complicado tras quedar en quinta posición en el sprint del día de ayer.

“Las condiciones eran difíciles, pero conseguimos una carrera limpia y ganar algunas posiciones. Me encantó ver a tantos aficionados aquí en Austin ¡Gracias todos por el apoyo! Mantengan esa energía”, explicó el piloto en redes sociales.

5th in today's sprint. Conditions were tough, but we managed to keep things safe and gain a few places.

Loved seeing so many fans out here in Austin. Thank you all for the support!



5to en el sprint de hoy. Las condiciones eran difíciles, pero conseguimos una carrera limpia y… pic.twitter.com/qZrPTOgl3z — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 22, 2023

Max Verstappen se corona como campeón en GP Estados Unidos 2023

Max Verstappen, coequipero de Checo Pérez, consiguió el primer lugar de la GP Estados Unidos 2023, siendo el primer piloto en toda la historia de la Fórmula 1 que lidera más de 3 mil 800 kilómetros en una temporada superando el récord de Vettel, que lideró 3796 en 2011.

Red Bull y Verstappen ya se han asegurado los títulos de constructores y pilotos.

"Siempre es genial estar aquí en Austin, ¡gracias a todos por su apoyo!", expresó Max Verstappen en redes sociales.

¿Cuál es el futuro de Sergio Pérez?

Por otro lado, tras algunas semanas difíciles, Sergio Pérez, se mantiene como una sólida opción para seguir en el equipo de Red Bull, esto a pesar de que hace unos cuantos meses se rumoraba su posible salida de la escudería.

El Gran Premio de México 2023, podría ser un nueva oportunidad para que el piloto mexicano, Sergio Pérez, retome el nivel con el cual comenzó la temporada, y así recuperar la confianza en las últimas carreras del campeonato, lo que podría llevarlo a alcanzar el segundo lugar en las carrera de pilotos.