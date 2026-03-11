Notas
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Del asfalto a Hollywood: Las tragedias de la F1 que reviven en la nueva cinta de Brad Pitt
Del rugido de motores a las lágrimas en Hollywood: la película de Brad Pitt que desentierra las tragedias más crudas que marcaron la historia de la F1.
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El sorprendente vínculo entre Checo Pérez y Valtteri Bottas más allá de la F1; estas son sus estadísticas
¡Valtteri Bottas y Checo Pérez regresan a la Fórmula 1 en 2026! Con 527 carreras entre ambos, se anuncia su alineación para la siguiente temporada.
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¡Conmoción en la F1! Descubre el millonario sueldo que tenía Christian Horner como jefe de RB
El futuro de Red Bull Racing está en juego y con Christian Horner fuera, se cierra una etapa dorada marcada por éxitos y un sueldo de élite en la F1.
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¡Histórico! Lewis Hamilton debuta en Ferrari: Primeras vueltas en Fiorano
Lewis Hamilton completó su primera prueba abordo del SF-23 de Ferrari en el circuito de Fiorano y marca el inicio de una nueva era en su carrera.
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VIDEO: Un campeón fuera de la pista: Checo Pérez sorprende a pequeña fan en hospital
La madre de una pequeña hospitalizada le dio la sorpresa a su hija con la llegada del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, cumpliendo el sueño de la niña.
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Liam Lawson, el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull: ¿Quién es el sustituto de Checo Pérez?
Red Bull confirmó a Liam Lawson como el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen. Descubre quién es el sustituto de Checo Pérez en Fórmula 1.