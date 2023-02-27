Se confrontan en el INE por Servicio Profesional Electoral

La afirmación del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre un Plan B que "desmantela el Servicio Profesional Electoral" desató un nuevo choque entre consejeros y representante de Morena.

Los morenistas acusaron a Ciro Murayama y al propio Lorenzo Córdova de mentir reiteradamente sobre la Reforma: "muchos ciudadanos fueron ayer a la movilización engañados por sus mentiras y pensando que ya no habrá personal en los módulos, eso es falso", dijo el diputado Hamlet García.

Según los consejeros el Plan B eliminará al 80 por ciento del Servicio Profesional electoral. Murayama reconoció que ese Servicio Profesional contempla a poco más de 2 mil 500 trabajadores de los 17 mil 500 con los que cuenta el INE.

Eurípides Flores, representante del partido en el gobierno, señaló que la reforma le pegará a la "burocracia dorada". Habrá menos jefes de los que ganan más que el presidente, dijo tras sostener que será el propio INE quien aplique los ordenamientos.

Trabajadores del Servicio Profesional Electoral resentirán Plan B

Morena estimó que unos mil 200 ejecutivos (vocales) de las juntas Locales y Distritales resentirán los efectos del Plan B.

"No desaparecen las funciones ni el personal que está abajo de todos estos generales. Se eficiente la estructura, es un exceso en el número de jefes, los trabajadores seguirán con sus mismas responsabilidades", sostuvo.

Culpó a los consejeros de valerse del desconocimiento generalizado de la operación del INE para difundir mentiras.

Por su parte el consejero, Roberto Ruiz, dijo que al adelgazar la estructura del INE se disminuirán los recursos al Instituto. Es una parte muy perversa de la iniciativa, sentenció.

