Servicio Secreto de Estados Unidos publica nuevas fotos del 11-S

A unas horas de que se cumplan 20 años del atentado terrorista del 11-S, el Servicio Secreto de Estados Unidos publicó fotos inéditas de las Torres Gemelas y al Pentágono que causaron la muerte de dos mil 296 personas.

Las impactantes imágenes fueron tomadas minutos después del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, tras el impacto de los dos aviones controlados por terroristas de Al Qaeda, en el peor atentado que ha sufrido Estados Unidos en su historia.

Te puede interesar: Estados Unidos recuerda los atentados del 11-S en una nueva era

A través de la cuenta de Twitter, el Servicio Secreto de Estados Unidos compartió las fotos nunca antes vistas, en las que se devela el horror que vivieron los habitantes de Nueva York el 11-S.

En una de las imágenes se aprecia el momento en que los aviones chocan contra las Torres Gemelas y en otras más se ve el momento en que se derrumba el World Trade Center.

También se muestran autos blindados debajo de los escombros en la antigua oficina local del Servicio Secreto de Nueva York, que resultaron dañados durante el ataque del 11-S, así como los esfuerzos de los rescatistas para sacar a personas con vida y recuperar los cuerpos de las víctimas.

A photo of the World Trade Center collapsing on September 11 from a Secret Service employee (Donated photo). #September11 #NeverForget pic.twitter.com/sLDieclpHt — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

Además, el Servicio Secreto adelantó que también compartirá entrevistas nunca antes escuchadas sobre el atentando en las que empleados actuales y anteriores reflexionan sobre el atentado del 11-S, y "honrarán las vidas perdidas".

Cabe recordar que el 11 de septiembre de 2001, 19 hombres de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales, dos de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas, otro en el Pentágono y el último en un campo de Pensilvania, provocando la muerte de dos mil 296 personas.

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

Cómo va la investigación a 20 años del ataque terrorista del 11-S

Tras más de un año suspendidas por la pandemia de Covid-19, el pasado martes 7 de septiembre se reanudaron las audiencias previas al juicio de khalid Shaikh Mohammed, considerado el cerebro del ataque del 11-S, y cuatro cómplices.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

Las audiencias, a las que se prevé que asistan familiares de las víctimas, se prolongarán hasta el próximo 17 de septiembre.

Los cinco detenidos están imputados como organizadores de los atentados terroristas del 11-S; además enfrentan un cargo de conspración, aseinatos en violación de la ley de guerra, de atacar civiles y de terrorismo.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

En caso de ser declarados culpables podrían enfrentar la pena de muerte, cuyo método lo decidirá el secretario de Defensa de Estados Unidos.

Te puede interesar: Biden ordena desclasificar documentos de los ataques del 11-S

