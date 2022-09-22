Shakira dice que luchará contra acusaciones “falsas” en España

La cantante colombiana Shakira aseguró que luchará contra las “falsas acusaciones” de evasión fiscal por 14.5 millones de euros, de lo que la acusan las autoridades de España.

Sakira, de 45 años de edad, enfrentará un juicio en España luego de que el fisco de ese país la acusara de no haber pagado impuestos entre 2012 y 2014. En caso de ser encontrada culpable podría pasar hasta ocho años en prisión.

"Tengo que luchar por lo que creo, porque sus acusaciones son falsas. No les debo nada", dijo la cantante de "Hips don't lie" a la revista Elle en una entrevista publicada en línea en Estados Unidos el miércoles y que saldrá en su edición impresa de octubre.

Shakira, que en julio rechazó un acuerdo con la Fiscalía para resolver el caso, dijo que las autoridades sólo la persiguieron "con los ojos puestos en el premio" cuando descubrieron que salía con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, que es español.

Thank you to the @ELLEmagazine team, it’s always so nice to work with you, you were so sweet. And thanks to @JaumedeLaiguana for the beautiful pictures. https://t.co/KJqbAoY1B2 pic.twitter.com/panyBcbX8Z — Shakira (@shakira) September 21, 2022

"Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Pasé más de 240 días fuera de España, así que no había manera de que me calificara como residente", dijo.

"Las autoridades fiscales españolas vieron que salía con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir por ese dinero como fuera", afirmó Shakira.

¿Por qué acusan de defraudación fiscal a Shakira en España?

La Fiscalía de España aseguró que Shakira pasó la mitad de cada año entre 2012 y 2014 viviendo en el país, además que en mayo de 2012 compró una casa familiar en Barcelona sin pagar impuestos.

Por lo que en julio del año pasado, un juez español determinó que había "pruebas suficientes" para que Shakira fuera juzgada. Un segundo juez rechazó su recurso contra la decisión en mayo.

La cantante colombiana indicó que ya había pagado lo que la Agencia Tributaria española decía que debía antes de que presentaran una demanda.

Shakira dijo estar segura de que se había comportado correctamente y con transparencia desde el principio, sugiriendo que las autoridades españolas "recurrieron a una campaña de prensa salaz" para dañar su reputación.

La combinación de su reciente separación de Piqué, una batalla por la custodia de sus dos hijos, la enfermedad de su padre y "la lucha en diferentes frentes" hizo que se enfrentara "probablemente a la hora más oscura de mi vida", dijo la cantante.

