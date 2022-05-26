Shakira será juzgada en España por cometer un presunto fraude fiscal

La cantante colombiana Shakira irá a juicio en España acusada de un presunto fraude fiscal por 14.5 millones de euros, ya que habría simulado no vivir en el país europeo y ocultado ingresos a través de un paraísos fiscales de los años 2012 a 2014.

Aunque la defensa de la cantante interpuso un recurso para evitar el juicio, la Audiencia de Barcelona afirmó que hay suficientes indicios para juzgarla por la querella que la Fiscalía presentó por seis delitos contra la Hacienda pública española.

Shakira pagó 14.5 millones de euros a la Agencia Tributaria de España, así como otros tres millones en intereses, por el supuesto fraude fiscal que hizo entre 2012 y 2014, cuando se presume que ya era residente en ese país y debía pagar impuestos.

En España la ley señala que deben pasar más de 183 días para que un ciudadano se considere como residente fiscal, criterio que supuestamente no cumplió la intérprete, según su defensa.

No se puede vivir... ¡Con tantos impuestos! #Shakira será juzgada en #España por supuesto fraude fiscal. pic.twitter.com/MWzdw8yO6o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

Sin embargo, un grupo de magistrados indicó que hay pruebas del fraude fiscal, como pagos con tarjetas de crédito, visitas a establecimientos y fotografías en redes sociales que acreditan la estancia de Shakira en el país europeo.

Conducta de Shakira en materia tributaria es intachable, dice defensa

Tras darse a conocer que la colombiana será juzgada, su equipo legal aseguró que “defenderá su inocencia con argumentos jurídicos de peso” y consideraron que la desestimación del recurso es solo un paso del proceso.

“La conducta de Shakira en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar”, añadió la defensa.

En abril del año pasado, la Agencia Tributaria de España confirmó que Shakira defraudó por 14.5 millones de euros a Hacienda, entre los años 2012 y 2014, cuando habría ocultado sus ingresos.

En ese momento, la defensa utilizó su agenda de conciertos para demostrar que estuvo menos de 183 días en España y por ello no tenía ninguna obligación de pagar impuestos.

Al respecto, el Ministerio Fiscal precisó que las salidas de España que la cantante realizó fueron esporádicas, por cuestiones de ocio y para atender compromisos profesionales, pero a pesar de eso, permaneció más de 183 días en territorio español.

La intérprete de éxitos como “Suerte” declaró en su momento que desde 2015 tiene su residencia en Esplugues de Llobregat, localidad de la provincia de Barcelona, después de tener a su segundo hijo, pero antes realizaba visitas ocasionales a España por la relación sentimental que mantiene con el futbolista Gerard Piqué.

