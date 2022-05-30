Shanghái declara fin de restricciones tras confinamiento por Covid-19

La ciudad de Shanghái, la mayor de China, anunció el fin de restricciones por Covid-19, que duró dos meses, lo que permitirá que los habitantes de las zonas libres del virus, salgan de sus casas y conduzcan sus coches.

La noticia provocó una oleada de alivio, alegría y cierta cautela por parte de los agotados residentes. "Estoy tan emocionado que voy a llorar", señaló un usuario de Weibo.

La mayoría de los 25 millones de habitantes de la ciudad han estado confinados en sus casas durante casi dos meses, y las restricciones sólo se han relajado ligeramente en las últimas semanas para permitir que algunos salgan durante cortos periodos de tiempo.

Las autoridades de Shanghái habían dicho a principios de este mes que planeaban restablecer la vida normal el próximo mes, pero no estaba claro cómo lo harían en medio de la insistencia en mantener la política china de "cero-Covid-19".

Algunos residentes recibieron la noticia con incredulidad, recordando que el confinamiento, que en un inicio debía prolongarse por poco menos de cinco días, se convirtió en un calvario más largo para la mayoría.

#21May #Coronavirus

Los habitantes de Shanghai tienen la posibilidad de salir a las calles y visitar tiendas, el viernes cuando la ciudad reabrió gradualmente en medio de una caída en los contagios por #Covid19. pic.twitter.com/eFx4twTqJ2 — Reporte Ya (@ReporteYa) May 21, 2022

"Por favor, no me mientan", señala una persona en las redes sociales

La flexibilización de las restricciones sólo se aplica a los habitantes de las zonas de bajo riesgo, en las que viven unos 22.3 millones de personas, según datos del gobierno. La gente seguirá estando obligada a llevar cubrebocas, se les desaconseja reunirse y se les anima a vacunarse.

No se ha dicho si se permitirán actividades como las cenas en restaurantes. "La situación de la epidemia en nuestra ciudad ha sido controlada eficazmente y la situación sigue mejorando", señala el gobierno de la ciudad en un comunicado anunciando la eliminación de las medidas más severas del confinamiento.

Shanghái impuso el confinamiento en toda la ciudad el 1 de abril para combatir la propagación del Covid-19, con medidas estrictas que provocaron la ira generalizada de la población y golpearon a las cadenas de suministro y a la economía china.

Los residentes han criticado al gobierno de Shanghái por su comunicación durante gran parte del cierre. Shanghái anunció el fin de restricciones y la reapertura de los negocios, pero no dio ninguna indicación en ese momento sobre cómo levantaría otras medidas de confinamiento.

Tampoco estaba claro si las empresas debían seguir adhiriéndose a un sistema de gestión de "circuito cerrado" para poder reabrir. Las empresas han calificado estos requisitos de problemáticos, ya que deben encontrar la forma de que los trabajadores duerman en el lugar y lleven a cabo una desinfección periódica.