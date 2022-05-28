Shanghai cerca de la reapertura total; siguen restricciones en Pekín

Después de dos meses de confinamiento debido al brote de Covid-19, Shanghai podría poner fin al confinamiento el próximo miércoles, anteriormente la ciudad ya había relajado las restricciones, ya que se permitió que más personas salieran y que algunos negocios abrieran de manera gradual.

Autoridades de Shanghai instaron a mantener la vigilancia, a pesar de que la gran mayoría de los residentes vivan en zonas que aún se encuentran categorizadas como “prevención” de menor riesgo.

Los recientes confinamientos de la ciudad de Shanghai, han frustrado y enfurecido a los residentes, ya que muchos de ellos tuvieron dificultades para acceder a alimentos o atención médica suficiente durante las primeras semanas de confinamiento.

Shops and restaurants are gradually reopening in China's economic hub Shanghai as the recent COVID-19 resurgence is under control. According to the city's market regulators, more than 500 food manufacturing companies have resumed production. #GLOBALink pic.twitter.com/VhzYPPBbUw — China Xinhua News (@XHNews) May 27, 2022

Pekín comienza reapertura de algunos comercios y lugares

En Pekín, los casos han disminuido durante seis días, y el viernes no se registraron nuevos contagios fuera de las zonas de cuarentena. Durante una conferencia de prensa, un portavoz del Gobierno declaró que el brote que comenzó el 22 de abril se mantiene “efectivamente bajo control”.

A partir del domingo, se permitirá la reapertura de centros comerciales, bibliotecas, museos, teatros y gimnasios, con un número limitado de personas, en ocho de los 16 distritos de Pekín en los que no se han registrado casos comunitarios durante siete días consecutivos.

Dos de los distritos de Pekín pondrán fin a las normas de trabajo desde casa, y el transporte público se reanudará en gran medida en tres distritos, incluido Chaoyang, el más grande de la ciudad. Sin embargo, las comidas en restaurantes siguen estando prohibidas en toda la ciudad.

China continúa con su estrategia “Cero-Covid” y afecta economía del país

A pesar de que el número de casos por Covid-19 en China son cada vez menos, el país planea continuar con su estrategia de “Cero-Covid”, la cual, según expertos, ha devastado a la segunda mayor economía del mundo y ha sacudido las cadenas de oferta mundiales.

El impacto económico de China ha sido evidente, ya que datos mostraron que los beneficios de abril de las empresas industriales bajaron un 8.5% a tasa anual, su mayor caída en dos años.

El conflicto entre vencer la propagación del COVID y apoyar la economía se produce en un año políticamente delicado, en el que se espera que el presidente Xi Jinping consiga un tercer mandato de liderazgo en un congreso del Partido Comunista en el otoño boreal.

Amid the latest resurgence of COVID-19, foreign-funded banks in Shanghai have provided various financial services to enterprises and helped them raise capital and hedge risks https://t.co/KTjAy5Flx0 pic.twitter.com/G8u61ynkSI — China Xinhua News (@XHNews) May 28, 2022

Con información de Reuters.

