Italia da asilo a Sharbat Gula, ‘niña afgana’ de National Geographic

Italia concedió asilo a Sharbat Gula, la “niña afgana” de los ojos verdes que se volvió famosa tras aparecer en una de las portadas de National Geographic en 1985, con lo que se convirtió en un símbolo de las guerras en su país.

Mario Draghi, primer ministro de Italia, informó este jueves que la petición de asilo fue aceptada, luego de que Sharbat Gula solicitara ayuda para salir de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder en agosto pasado.

El gobierno italiano agregó que la llegada de la “niña afgana” forma parte de un programa más amplio para evacuar e integrar a ciudadanos afganos, sin fines de lucro.

A través de un comunicado, el gobierno de Italia detalló que el Primer Ministro se encargó del traslado de Sharbat Gula para su acogida e integración al país, sin embargo, no explicó si su familia también fue recibida en el país europeo.

¿Qué pasó con Sharbat Gula, la “niña afgana” de los ojos verdes?

El fotógrafo estadounidense Steve McCurry fue el encargado de capturar el rostro de Sharbat Gula para la portada de National Geographic, que se volvió popular en el mundo como un símbolo de las guerras en su país.

Sharbat Gula, de entonces 12 años de edad, vivía en un campo de refugiados en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Sus ojos verdes, que destacaban en la foto de la portada de la revista, la hicieron célebre a nivel internacional, pero su identidad solo se descubrió en 2002, cuando McCurry regresó a la región y la localizó.

Posteriormente, se supo que autoridades de Pakistán arrestaron a la “niña afgana” por falsificar un documento de identidad nacional con la intención de entrar a vivir al país.

El entonces presidente afgano, Ashraf Ghani, le dio la bienvenida y le prometió un departamento para asegurarse de que "viva con dignidad y seguridad en su tierra natal", sin embargo, ya no se supo más de ella, hasta hoy, que Italia concedió el estatus de refugiada a Sharbat Gula, de ahora 40 años de edad.