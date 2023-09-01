Marcela Guerra será la nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Tras el acuerdo para la integración de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La priísta Marcela Guerra será la presidenta de la Cámara de Diputados.

Es la propuesta del PRI y tiene consenso de las siete fuerza políticas de San Lázaro. En la integración de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hay relevos y otros repiten en los cargos.

Solo habrá un hombre en ese órgano directivo y es del PT.

Así quedaría integrada:

PRESIDENTA - Marcela Guerra - PRI

VICEPRESIDENTA - Karla Almazán: - Morena

VICEPRESIDENTA - Joanna Torres: - PAN

VICEPRESIDENTA - Blanca Alcalá - PRI

SECRETARIA - Brenda Espinosa- Morena (repite)

SECRETARIA - Diana Gutiérrez: -PAN

SECRETARIA: Fuensanta Guerrero: - PRI (repite):

SECRETARIA Nayeli Arlen: -PVEM

SECRETARIO Pedro Vázquez: - PT

SECRETARIA Jessica Ortega - MC(repite):

SECRETARIA Olga Espinosa - PRD (repite):

Luisa María Alcalde ofrecerá mensaje institucional

Pactan las fuerzas políticas del Congreso el primer acuerdo de la nueva legislatura que inicia este viernes, donde se recibirá el informe escrito del quinto año de gobierno del presidente López Obrador.

Acordaron que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, haga uso de la tribuna para dirigir un mensaje en el marco de la entrega Informe presidencial. Pero también habrá respuesta de Marcera Guerra nueva presidenta de la Cámara de Diputados.

El acuerdo tuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas pero la condición es que el mensaje sea breve y lo que se diga sea de manera institucional.

Así lo informó el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el panista Jorge Romero Herrera “pero también acordamos, porque además es un sentir más allá de los colores, que si viene el Ejecutivo a esta Cámara sí la palabra final sea del Poder Legislativo…que después de un mensaje institucional por parte de quien representa por parte del Poder Ejecutivo después haya un mensaje institucional de quien presida la Mesa Directiva”.

El panista Jorge Romero Herrera, asumió este jueves la presidencia de la Junta de Coordinación Política en sustitución de Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro.

Ante de dejar la Junta de Coordinación Política, el líder de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, puso la propuesta sobre la mesa de discusión, la cual fue aceptada por todos al considerar que el año pasado en el mismo salón de sesión hablo quien fuera secretario de Gobernación en turno, Adán Augusto López.