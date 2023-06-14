“No les digo adiós, sino hasta luego": Sheinbaum anuncia aumento en la beca para útiles y uniformes en la CDMX

Claudia Sheinbaum encabezó este martes 13 de junio el que podría ser su último evento como jefa de gobierno de la Ciudad de México y aprovechó para anunciar un aumento en la beca de útiles y uniformes brindadas a los alumnos de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Desde la escuela escuela pública "Moisés Sáenz" Sheinbaum informó los avances que su gobierno ha realizado en el sistema educativo de la ciudad y explicó el aumento que han tenido las becas mensuales otorgadas a las niñas, niños y adolescentes .

Claudia Sheinbaum se despide y anuncia aumento en la beca para útiles y uniformes escolares

Claudia Sheinbaum asistió al evento "Mi beca, mi derecho" realizado en la escuela secundaria diurna número 4 "Moisés Sáenz" con el fin de dar un recuento sobre lo realizado a lo largo de sus casi 5 años de gobierno en las escuelas públicas de la ciudad.

"El día de hoy no les digo adiós sino hasta luego, quiero agradecerles a todos los padres de familia y madres de familia el esfuerzo que han hecho en todos estos años", fueron las palabras con las que se despidió la doctora Claudia durante el que podría ser el último evento educativo que encabece como la titular de la jefatura de gobierno.

Sin embargo, después de despedirse, dio a conocer la noticia del aumento de 100 pesos que se le dará al apoyo a la beca de útiles y uniformes escolares durante el mes de junio y julio a los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad.

Hasta este último mes, la cantidad que brindada en dicha beca,consistían de la siguiente manera:



870 pesos para 1° y 2° grado de preescolar.

1,000 pesos para 3° de preescolar y de 1° a 5° grado de primaria.

1,080 pesos para 6° de primaria y 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM.

1,050 pesos para los casos de secundaria para adultos y CAM laboral.

Claudia Sheinbaum informa avances realizados en la CDMX

Durante el evento, la aún titular de la jefatura de gobierno también señaló los avances e inversión que su equipo de trabajo ha realizado a favor de la educación, tales como:



Mantenimiento a escuelas públicas dañadas por el sismo del 2017.

Continuidad en el programa de mantenimiento menor para las escuelas "Mejor escuela, la escuela es nuestra"

Internet gratuito en las escuelas públicas de la ciudad.

Inauguración de 7 preparatorias y dos universidades.

Y aclaró que "el talento no se puede medir por una calificación", por lo que las becas "Bienestar para Niñas y Niños-Mi Beca para Empezar" seguirán siendo parte de la educación de los y las niñas.

Claudia Sheinbaum aseguró que las becas son un derecho universal

Durante su participación, la doctora Sheinbaum informó que las becas otorgadas a los niños y niñas de escuelas públicas de la ciudad beneficia a más de un millón 200 mil estudiantes de 600 pesos, y recordó el aumento que estás han tenido este 2023, tales como:



Incremento de 500 pesos a 600 pesos mensuales para estudiantes de nivel preescolar.

Incremento de 550 mensuales a 650 pesos mensuales para estudiantes de nivel primaria y secundaria.

Así mismo, aseguró que el programa "Mi beca, mi derecho" es un derecho universal establecido en la constitución política de la ciudad, por lo que ninguna persona que llegue a ocupar la titularidad de la jefatura de gobierno podrá eliminarlo.

Además de las autoridades educativas y alumnado del colegio, al evento asistió el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; el titular de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes;Jesús Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de educación, ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México; y Alejandra Irene Márquez, directora general del fideicomiso bienestar educativo de la Ciudad de México.