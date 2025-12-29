Miguel Torruco se une al gabinete de Seguridad: Será Subsecretario de Prevención

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes un nuevo movimiento estratégico dentro de su gabinete de seguridad. Miguel Torruco Garza se integrará formalmente como titular de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Así lo dio a conocer desde su conferencia mañanera .

Este relevo ocurre tras la reciente salida de Esthela Damián, quien dejó el cargo para encabezar la Consejería Jurídica de la Presidencia. Ahora, Torruco Garza asumirá la responsabilidad de esta subsecretaría, la cual es el área encargada de diseñar e implementar las políticas públicas para atender de raíz las causas de la violencia.

Durante el anuncio, la mandataria destacó la experiencia de Torruco en la movilización comunitaria a través del deporte, recordando su papel en eventos masivos en la capital.

«Él ha organizado la clase de box, que organizamos en el Zócalo, y otras cosas. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura», detalló Sheinbaum Pardo.

¿Quién es Miguel Torruco Garza?

Miguel Torruco Garza cuenta con una trayectoria que combina la política legislativa con la promoción deportiva y el activismo social. Es licenciado en Mercadotecnia y cuenta con una maestría en Administración Pública. Antes de este nombramiento, se desempeñó como Diputado Federal por Morena en la LXV Legislatura, donde fue secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos.

En el ámbito electoral más reciente, Torruco Garza fue el candidato de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" para la alcaldía Miguel Hidalgo en las elecciones de 2024. Representó a la alianza conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Morena es su partido principal, pues además, así se desempeñó como diputado Federal en la LXV Legislatura y ha sido un activo promotor de la "Cuarta Transformación".