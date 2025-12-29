¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca? Mañanera EN VIVO

Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 29 de diciembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes.

Se espera que la presidenta hable sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que, hasta el momento, dejó 13 muertos y 98 heridos.