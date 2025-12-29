¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca? Mañanera EN VIVO
La presidenta encabeza la conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre y se espera que hable sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 13 muertos.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 29 de diciembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes.
Se espera que la presidenta hable sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que, hasta el momento, dejó 13 muertos y 98 heridos.
Mañanera 29 diciembre: ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico?
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.