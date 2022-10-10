Sheinbaum entrega 45 nuevas unidades de RTP a la red de transporte

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó los primeros 45 autobuses, de un total de 171, de la red de transporte público. RTP que en total prestarán servicio a cerca de 200 mil usuarios al día, estás unidades estarán circulando en las alcaldías de Tlalpan y Magadalena Contreras.

Con un costo total de dos mil millones de pesos, estos 171unidades se sumarán a los que actualmente prestan servicio y se espera que para el final de la actual administración de la CDMX habrá 800 autobuses RTP.

La mandataria local señaló que está política de transporte y movilidad tiene la finalidad de privilegiar el transporte público al privado.

"Toda esta inversión que estamos haciendo en el transporte público, pues es para beneficiar a las familias que menos tienen que son quiénes usan el transporte público, pero también es para invitar a quién usar transporte privado a que deje el transporte privado y utilice el transporte público. En la medida en que tengamos un mejor sistema de transporte público en la ciudad, pues en esa medida va a dejar ser vehículo privado también y puede resolverse los problemas de tráfico y congestionamiento que al final es la mejor manera de atenderlo" dijo Sheinbaum.

Las unidades de RTP contarán con botones de pánico

También Sheinbaum señaló que se ha privilegiado el uso de la tecnología en estas nuevas unidades, detalló que tendrán botones de pánico, cámaras de seguridad.

"¿Qué nuevas cosas podemos informar aquí?, bueno pues ya todos traen su validador para la tarjeta de movilidad integrada y algo muy novedoso es que todos van a tener wi-fi gratuito, todos esos autobuses para los usuarios de la red de transporte de pasajeros" precisó.

Estos autobuses utilizan diesel para su movilidad y fueron comprados al consorcio chino Yutong.