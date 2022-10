La CDMX es de derechos, no de derecha: Sheinbaum a oposición por 2024

Claudia Sheinbaum descartó que la oposición llegue a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tras las elecciones de 2024, pues aseguró que la capital del país “es una ciudad de derechos, no de derecha”.

Durante el anuncio de 171 nuevas unidades para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de las cuales 51 ya entrarán en operación, Sheinbaum no quiso opinar sobre las aspiraciones que algunos alcaldes de oposición han manifestado para contender por la CDMX en las elecciones de 2024.

Presentación de las nuevas unidades de RTP

“Esta es una ciudad progresista de derechos, no de derecha”, dijo.

Al respecto, los siete alcaldes y alcaldesas de la CDMX emitieron un comunicado en el que explican seis razones por las que no asistieron al cuarto informe de gobierno de Sheinbaum, pues aseguraron que forma parte de un “spot propagandístico”, incluso aseguraron que hay un clima de persecución política en la capital del país.

Razones por las que alcaldes de oposición no asistieron al 4to. Informe de Gobierno de la CDMX en el Congreso. pic.twitter.com/hZAG0rkjRd — Santiago Taboada (@STaboadaMx) October 7, 2022

Ya fue por México: Sheinbaum sobre alianzas de oposición

Sobre la presentación de un bloque de oposición, Sheinbaum aseguró que es evidente que la oposición no tiene un proyecto de nación ni ideología y recordó la vez que se dijeron de izquierda, aunque aseguró su único objetivo es ir en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Primero que ya no fueron por México. Segundo pues cada vez se hace más conservador el grupo conservador, es justamente el lenguaje, en algún momento hablaron que eran de izquierda. No tienen proyecto, ideología, no tienen propuestas, lo que tienen es que están en contra del Presidente de la República, por eso digo que ya fue por México”, indicó.