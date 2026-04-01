FBI y Departamento de Estado activan operativo de emergencia para liberar a Shelly Kittleson tras secuestro en Irak

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada en Bagdad, Irak, y el gobierno de Estados Unidos ya coordina un operativo para liberarla, con participación del FBI y el Departamento de Estado.

El secuestro de Shelly Kittleson ocurrió el 31 de marzo en el distrito de Karrada, en la capital iraquí, en medio de la tensión en Medio Oriente. Autoridades confirmaron que trabajan para ubicarla "lo antes posible".

Así ocurrió el secuestro de Shelly Kittleson en Irak

El Ministerio del Interior de Irak confirmó el secuestro de Shelly Kittleson, quien fue interceptada en una zona céntrica de Bagdad por un grupo armado. En un video compartido en redes sociales se observa cómo un comando irrumpe en medio del tráfico y aborda el vehículo de la comunicadora para posteriormente desaparecer en el camino.

El caso activó un despliegue de seguridad en la ciudad, mientras autoridades locales y estadounidenses iniciaron labores de búsqueda.

Shelly Kittleson es periodista independiente y ha colaborado con distintos medios internacionales, principalmente en cobertura de Medio Oriente.

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NEW: The Iraqi government provides details on the kidnapping of an American journalist (believed to be Shelly Kittleson):



• Taken by “unknown individuals” in Baghdad

• Security forces pursued the perpetrators

• Vehicle rolled over in pursuit, surrounded

• One suspect… pic.twitter.com/7vb278VP0V — Alex Salvi (@alexsalvinews) March 31, 2026

FBI y Departamento de Estado coordinan liberación

El Departamento de Estado informó que mantiene coordinación directa con el FBI para lograr la liberación de Shelly Kittleson. El subsecretario Dylan Johnson señaló que el objetivo es encontrarla y garantizar su seguridad en el menor tiempo posible.

También se indicó que previamente existían advertencias sobre riesgos para Shelly Kittleson en Irak.

Detienen a sospechoso vinculado a milicia

Autoridades iraquíes confirmaron la detención de un individuo presuntamente relacionado con el secuestro de Shelly Kittleson. El detenido estaría vinculado a Kataib Hizbulá, grupo armado alineado con Irán que opera en la región.

Las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en el caso.

Contexto: tensión en Medio Oriente

El secuestro de Shelly Kittleson ocurre en un momento de alta tensión tras acciones militares recientes en la región, se trata de uno de los primeros casos recientes que involucran a una periodista extranjera en este contexto.

EU mantiene alerta máxima por viaje a Irak

Estados Unidos reiteró su alerta de nivel 4 para Irak, la más alta, y pidió a sus ciudadanos evitar viajar al país; el caso de Shelly Kittleson sigue en desarrollo mientras continúan los operativos para su localización.