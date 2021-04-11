Si no aparezco en la boleta, no habrá elecciones en Guerrero: Félix Salgado

Félix Salgado Macedonio aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerce “violencia política” en contra de él, pero advirtió que no permitirá que se pretenda pasar por encima de la voluntad del pueblo y si él no es candidato, “no habrá elecciones en Guerrero”.

El político guerrerense informó que en caso de que el INE ratifique su decisión de retirarle la candidatura, presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tendrá que resolver en consecuencia.

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Durante su recorrido desde Guerrero a la Ciudad de México Salgado Macedonio destacó que recurrirá a todos los elementos jurídicos que tiene en la mano, “con la cabeza fría, el corazón caliente y los mejores abogados”. Ante sus simpatizantes aseguró que “llevamos la de ganar (…) se está ejerciendo violencia política en mi contra, está abusando el INE, se pasó el INE".

Incluso advirtió: "nos van a regresar la candidatura, porque es nuestra, porque es del pueblo de Guerrero”.

Dijo que si se mantiene la decisión de negarle la candidatura, “no habrá elección”, porque tiene que haber “piso parejo” para todos los candidatos. “No hay motivo grave para quitarme la candidatura. ¿Y los demás (candidatos) cómo andan?

"¿Y por qué nada más yo de Morena? ¿Si todos los de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix, el de Guerrero?, dijo tras insistir en que nunca hizo precampaña, por lo que no tenía obligación de presentar un informe de gastos, como se lo reclamó el INE.

Señaló que pese a tener la razón, el INE puede volver a negarle la candidatura, por lo que, en ese caso, el pueblo de Guerrero no permitirá que haya elecciones.

"Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos, no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo”, sostuvo.

Y agregó que "nos vamos a organizar Guerrero y vamos a aplicar el Artículo 39 constitucional, que dice: la soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ninguno, y menos el INE".

El senador con licencia acusó a las autoridades electorales de postergar la resolución del caso, luego de que el TEPJF ordenó al INE volver a revisar el expediente. “Curiosamente el INE no ha notificado, se le han dado muchas largas a esto", insistio.

Dijo que "si se regresa la candidatura, de inmediato nos ponemos en campaña. Si dicen, se le quita la candidatura a Félix Salgado Macedonio, tenemos otro recurso legal y jurídico, lo volvemos a impugnar, al INE, y volvemos otra vez a la Sala Superior del TEPJF, el que tendrá que resolver en consecuencia”.

Tras la escala de descanso en Iguala, la caravana de Félix Salgado reanudó su trayecto hacia la Ciudad de México para manifestarse afuera del INE y esperar a que el Consejo General sesione en los próximos días.

Llega caravana a la CDMX

Esta tarde su caravana llegó a la Ciudad de México en donde se prevé que realice manifestaciones afuera del Instituto Nacional Electoral.

"Nosotros aquí vamos a estar y no nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura que no es del INE, es del pueblo de Guerrero”.

El aspirante estuvo acompañado de su familia, la dirigencia estatal de Morena y cientos de simpatizantes, ante quienes exigió al INE que le restituya sus derechos humanos, sus derechos políticos y sus derechos como mexicano.

En un mitin improvisado afuera del Instituto, Salgado Macedonio aseguró que no hay forma de que le quiten la candidatura porque nadie puede comprobar con documentos que hizo precampaña.

Caravana de Raúl Morón también llegó al INE

Raúl Morón, aspirante a la gubernatura de Michoacán por la Coalición Juntos Haremos Historia, también llegó a la sede del INE para demandar “que cese la intromisión política del instituto” y se formalice su registro de la candidatura.

La caravana, proveniente de Michoacán, pasó por los municipios de Ciudad Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro; partió de Maravatío con rumbo a la Ciudad de México, “para protestar en contra de las resoluciones ilegales y arbitrarias con que se pretende frenar la consolidación de la 4T", dijo.